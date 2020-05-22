去年底宣布與許孟哲登記結婚的凱渥辣模趙孟姿日前在個人社群上身穿全白蕾絲內衣，大秀六月零瑕疵孕肚與修長美腿，親身分享對抗孕媽咪公敵「妊娠紋」的心路歷程。

照片中趙孟姿即使挺著六個月大的孕肚，身體的每寸肌膚看起來依舊白皙彈嫩，然而為了堅持成為美麗的準媽媽，趙孟姿可是下足苦工，不僅要放棄產前的習慣與喜好，在挑選孕期保養品更是不能馬虎！

趙孟姿在社群表示選用孕期保養品時會逐項請婦產科醫生協助確認成分是否會對胎兒造成危害，是否為低過敏性、有無人工香精添加便成為重要考量標準。在趙孟姿親身連續使用三個月後，大方分享Maternea媽咪莉娜彈力潤膚油天然植物萃取的成分，讓即將快速擴張的肌膚能夠隨時保持在最佳狀態，搭配無痕美體霜一起使用，皮膚也能快速吸收不黏膩，滋潤效果更能維持一整天！

趙孟姿為了維持完美肌膚下足苦工，更呼籲準媽咪孕期必須盡早為肌膚健康打底。（圖／品牌提供）

趙孟姿同步呼籲各位準媽媽們要預防妊娠紋就必須盡早為肌膚健康打底，愛寶寶的同時也要好好寵愛自己的身體，當個美麗的孕媽咪，因此孕期保養絕對是刻不容緩。Maternea媽咪莉娜萃取自天然成分，許多女星也是愛用者，過去蔡詩芸曾在Instagram上分享孕期保養清單，也可看到媽咪莉娜的產品，令人安心的成分和看得到的保養效果，難怪圈粉這麼多愛美媽媽！

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