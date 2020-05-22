結婚真的會比較好嗎？許多戀愛中的男女或許都思考過這個問題，演藝圈有三位女星歷經多次的感情後，本來都抱持著不婚主義，沒想到在對的時間遇到對的人後，都打破原則、變成幸福人妻！

1.大牙

35歲女星周宜霈（大牙）從小家境不佳，必須擔起養家責任，對於愛情保持著不婚不生主義，不認為女性一定要在適婚年齡結婚，沒想到520接受小7歲男友的求婚，從此多了一個人妻的新身分，對此，她解釋點頭結婚的原因，是「因為我們愛著彼此」，笑稱以後要有人幫自己簽放棄急救的同意書，不過現階段還是不生小孩。

2.天心

天心外型亮麗、身材火辣，曾開玩笑表示「男友已蒐集一半的12星座」，對愛情抱持著不婚主義的她，卻在41歲那年突然宣布婚訊、閃嫁大4歲的韓國攝影師金榮敏，對此，天心在微博表示，金英敏先生是個勇氣、體貼和溫柔的人，「不管做什麼事做什麼決定總把我和媽媽放在第一位置」，另一半愛屋及烏的心態，讓天心決定放下不婚主義、點頭說YES！

3.孫儷

不婚主義的孫儷多次拒絕鄧超，最後在未來婆婆的勸說下卸下心房，終於擁有美滿的家庭。（圖／中時資料照）

孫儷童年生活漂泊，13歲那年父母離婚，從此和媽媽相依為命，曾抱持著不婚主義，想跟媽媽生活一輩子，2005年她因拍攝電視劇《幸福像花兒一樣》對鄧超產生好感，卻頻頻拒絕對方的追求，鄧超嘗試了解孫儷的成長背景後，很能理解她對婚姻的恐懼感，於是把這件事情告訴媽媽，也就是孫儷未來的婆婆，她對孫儷說：「不幸的婚姻很可怕，可是並不能因此就害怕婚姻。你可能不知道，我和老頭子也是重組家庭，我們兩個人都是再婚，之前也有自己的孩子，再婚後生了鄧超，現在不是挺和睦嗎？婚姻幸福與否，還是要看你自己。」

這番話開始在孫儷心中發酵，慢慢瓦解掉對婚姻的不信任感，決定答應和鄧超交往，2010年走向禮堂、成為幸福的人妻。