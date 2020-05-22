全聯今（22日）起至6月18日年中慶打出4項好康，其中，300件商品第2件5折起，涵蓋生活用品、休閒食品、飲料等；每周六、日用PX Pay儲值金支付最高享8%回饋，等於單筆每滿800元送640點。

全聯今起年中慶，福利卡友單筆每滿300元可抽義大利SMEG四片式烤麵包機，共100台。（全聯提供）

加上，每周、六日單筆每滿600元共贈Royal Doulton印花6枚，可加速兌換英國皇家精品餐瓷；福利卡友單筆每滿300元可抽義大利SMEG四片式烤麵包機，每台市值1萬600元，限量100台。往年年中慶可帶動生鮮業績成長1成以上，去年更首次將優惠品項擴大至全店商品，看好今年共有4項好康，預計可帶動整體業績成長2成。

全聯「小沈爺古早味肉燥」，每盒100g x 2入，原價119元、特價第2件5折。（全聯提供）

年初疫情爆發以來，全聯發現醬料包與咖哩業績較去年同期增逾2成，根據去年銷售數據統計，醬料包銷售排行冠軍是「味王紅燒牛腩」、其次是「聯夏日式咖哩雞肉」，成長率最高者是「聯夏日式咖哩牛肉」。

全聯「雙人徐功夫媽媽－紅袍麻婆醬」，每袋30g，原價59元、特價第2件5折。（全聯提供）

於是今年超前部屬，年中慶提早將近1個月，且延續去年「照食譜煮不如照醬煮」、「先買醬再買菜」的料理主張，推出百款醬料包，三杯雞、紅燒、宮保雞丁、椒麻、黑胡椒、泰式等口味都有，皆為小包裝，1個人也能輕鬆料理，部分品項享第2件5折，最低單價不到20元。

全聯「小磨坊－泰式打拋醬」，每包100g，原價39元、特價第2件5折。（全聯提供）

這次的4大好康中，使用PX Pay儲值金支付單筆每滿800元，可享會員最高8%回饋（含原消費滿100贈3福利點、PX Pay支付單筆滿100元，福利點2倍送、PX Pay儲值金支付單筆每滿400元共贈120福利點）。同時，「全聯線上購PX GO！」同享PX Pay儲值金消費滿額回饋福利點。