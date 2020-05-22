香港女星曾淑雅（Jumbo Tsang）憑著甜美的外表和一雙長腿成功俘虜不少粉絲，身材姣好的她曾在2011年中國小姐競賽中奪得冠軍，更兼「最具人氣獎」及「最上鏡小姐」成為三冠王。近日，她PO出一張身穿泳衣玩水的辣照，青春洋溢大曬事業線。

在泳裝照中，曾淑雅以紅白印花的比基尼上陣，她在民宿的泳池邊曬太陽，一旁還擺著水果及果汁，看起來相當愜意！只見當她坐在泳池邊，側身面對鏡頭秀出S型纖腰及一雙美腿，姣好身材一出讓粉絲暴動直呼：「香港新一代女神」、「真的太美了」等。

香港女星曾淑雅發出泳裝辣照大曬纖腰。（圖／FB@曾淑雅 Jumbo Tsang）
香港女星曾淑雅發出泳裝辣照大曬纖腰。（圖／[email protected]曾淑雅 Jumbo Tsang）

曾淑雅在貼文中寫下：「上年的今天正在Bali，懷念這次的vacation，還有很久的一段不能飛的日子。」透露出在新冠肺炎疫情期間不能出國的無奈。

今年28歲的曾淑雅，個性活潑大方的她更不時在IG分享美照，目前已吸引超過46萬人關注。除了分享自己的工作，她也時常分享健身動態，激勵大家一起健康生活。

18歲超模星二代凱亞葛柏約母健身！低胸飆汗身材驚人
盤點凱特王妃「視訊造型」藏暖心訊息致敬醫護
迪麗熱巴「高顏值化妝師」曝光！帥臉媲美韓星
女神穿人字拖路邊開大腿！裝可愛扮如花超搶鏡

#中國小姐 #辣照 #抗疫 #比基尼 #曾淑雅 #香港 #香港女星 #穿搭 #潮流 #時尚 #女星 #性感 #泳池 #泳裝