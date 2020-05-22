台灣美妝品牌美咖MKUP常以使用前後的強烈對比來凸顯產品效果，但是知名美妝Youtuber Catie就在個人Youtube頻道發佈影片「美咖你很煩 MKUP拜託不要再投放不實廣告了」影片，表示大部分產品都無法做到影片中的效果。

Catie為台灣知名美妝Youtuber，在Youtube訂閱人數已達97.9萬，將近破百萬！他於5/21晚間發佈影片「美咖你很煩 MKUP拜託不要再投放不實廣告了」實測美咖4款產品，第一款為按摩臉部的精華，影片中表示按摩後可以讓你的臉退紅，但Catie實測後肌膚因為摩擦，反而會越來越紅，洗臉後甚至感覺有點熱熱的，和影片結果完全不同。另外還測試美咖熱推的防曬搭配素顏霜的組合，號稱不脫妝還可以遮掉黑眼圈、泛紅、大爆痘、蠟黃，但Catie實測後，雖可提亮膚色，但完全遮不掉痘痘，連泛紅和雀斑都無法遮掉，讓Catie頻頻無奈的說「為什麼要騙人」、「不要做假」。

另外還測試了鼻影神器和眼影，鼻影神器Catie覺得刷子設計不良會讓鼻影妝效不自然像「鐵獅玉玲瓏」，眼影Catie則是覺得過關，妝效和顏色都很自然，有眼影底膏也很貼心。影片最後Catie說：「希望台灣品牌能加油，不要用低劣手段騙人來買，把產品做好，自然產品會替你們行銷」像是眼影他其實願意推薦。

影片下方吸引超過3000則留言，有曾在美咖擔任MODEL的人表示「都是剪接的，素顏還要先把自己用黑用醜才能凸顯產品優點」，還有離職員工表示「剪接、柔膚、調色真的一個都沒有少，橘色的唇膏還能調成乾燥玫瑰」。影片上傳後，也在Dcard引發討論，有網友表示佩服Catie「不愧是台灣美妝Youtuber天花版，真的沒在怕」、「Catie好勇敢」，截至發稿前美咖的FB及IG皆尚未做出回應。

※免責聲明：美容化妝品、保養品依個人膚質及用法不同，會產生不同使用後狀況，並請配合正確使用方法。

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