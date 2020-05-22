南韓人氣女團TWICE，不久前才宣布即將在6月推出全新日、韓專輯，近日便在網路上曝光第六張日文單曲《Fanfare》的新造型。照片中團員們穿著白色服裝身上沾滿油漆，子瑜俏皮的雙馬尾髮型也受到粉絲們注意。

雖受到新冠肺炎疫情影響，使得TWICE近半年的大型演唱會皆無限期延後，但她們依然透過官方YOUTUBE頻道及直播與粉絲們互動，人氣絲毫不受疫情影響。近日也終於宣布即將在6/1及7/8發行韓文及日文新單曲，官方先是陸續釋出韓文專輯《MORE&MORE》的個人預告短片，這兩日也公開了《Fanfare》的形象照。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

照片中，團員各個穿著白色上衣及超激短褲，露出白皙長腿相當吸睛，在白牆前玩起色彩繽紛的油漆展現青春活力，尤其是子瑜的雙馬尾造型，不僅讓她瞬間逆齡，側拍影片中還坐在地上擺出各種俏皮姿勢萌翻一票粉絲，紛紛大讚「太期待了」、「子瑜怎麼這麼可愛」、「忍不住露出姨母笑」再次引發話題。

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TWICE子瑜「超激短褲直逼翹臀」！雙馬尾新造型萌翻天（圖／YOUTUBE）