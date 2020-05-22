隨著天氣日漸炎熱，如果近期想要購入夏日換季內衣，或是剛認識PEACH JOHN的新朋友們，絕對不要錯過網友好評激推的三大夏日人氣款，趁著一年一度的周年慶折扣入手超划算！

在日本引領流行的超人氣內衣品牌PEACH JOHN，自2017年來台展店後，迅速成為台灣年輕女性消費者購買內衣的指標品牌，多樣化的款式與日式貼心設計，讓不同需求的女性消費者都能在PEACH JOHN找到屬於自己的命定款。在炎熱夏日來臨之際，PEACH JOHN也公布夏日網友激推排行榜，跟著排行榜買絕對不出錯！

▍1.「無肩帶/可拆肩帶內衣」系列

若講到PEACH JOHN的經典熱銷資優生，許多模特兒及女明星都曾大力指名推薦的，即為內衣與小可愛結合的「平口不走光無肩帶內衣」及平滑無縫百搭所有服飾的「Work職場新女性可拆肩帶內衣」！能在網路口碑上持續獲得大好評，是因為外觀加機能性都做的很完整！即使是無肩帶內衣也擁有超強包覆性，不但保證絕不滑落，還能創造漂亮胸型。

PEACH JOHN的無肩帶內衣和可拆肩帶內衣，不滑落還能創造漂亮胸型。（圖／品牌提供）

▍2.「無鋼圈內衣」系列

不想要有束縛感的女孩，PEACH JOHN今年春天剛上市的「超彈力Just合身無鋼圈內衣」及「Peasy無痕零著感無鋼圈內衣」，能適應女生生理期、孕期前後等細微的身形變化，雖然是無鋼圈卻能兼顧舒適與胸型，材質冰涼滑順很適合夏天，從起床到睡覺24小時穿著都沒問題！

PEACH JOHN無鋼圈內衣非常舒適，無論是生理期、孕期前或睡覺時穿著都不會有束縛感。（圖／品牌提供）

▍3.「SMART / NICE BODY」系列

女孩到了夏天穿著輕薄衣服，很害怕副乳和後背肉也跑出來見人，PEACH JOHN推出了「SMART / NICE BODY」系列，只要穿對內衣，不用減肥就能在視覺上顯瘦並修身，使用「柔軟觸感鋼圈」，打造輕盈柔和的穿著感，天天都能輕鬆穿，是網路上激推的美胸神器，難怪甫上市就總是在缺貨！

SMART顯瘦簡約蕾絲內衣曾在日本店鋪請超過2萬名女性試穿，90%顧客覺得顯瘦。（圖／品牌提供）

PEACH JOHN歡慶來台三周年，即日起祭出多重優惠回饋給消費者，不但全通路享有九折折扣，會員更是放送百元購物金。此外，PEACH JOHN也同步推出針對夏日輕薄貼身的穿搭需求設計的「清爽涼感系列內衣」，今年除了吸水速乾特殊材質，再次進化為更舒適的無鋼圈版本，希望所有粉絲可以把新款、經典款一次補貨帶回家！

「清爽涼感系列內衣」採用不易變形的輕盈無鋼圈罩杯，並捨去內衣中心的部分布料，以降低悶熱感，並強化透氣性，脇邊背帶採用輕薄的彈性網布，伸縮性佳，高脇邊、上緣不添加膠條的設計，更能穩定HOLD住背肉，防止擠壓變形。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看PEACH JOHN網友激推排行榜！並告訴小編你愛哪個系列～

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得PEACH JOHN粉色雨傘*1

★公佈時間 ｜ 2020/6/4

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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