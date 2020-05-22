擁有一頭茂密的頭髮，關係著一個人的外表與自信，也是年輕活力的象徵，但近年落髮卻有年輕的趨勢，主要因素來自於遺傳以及生活壓力，讓求助於植髮手術的人越來越多。而為了因應新冠肺炎疫情，高地植髮家診所為了讓患者安心就診，啟動了一連串防疫措施。

首先會確認患者預約身分、量體溫、酒精消毒，並提醒患者戴上口罩。高地植髮家診所林宜蓉醫師表示，基於安全也基於我們是預約制，我們一次只接待一位顧客，在顧客填完關懷問卷後，醫生也會和顧客一對一面談；若客人需要做頭皮管理等治療，我們現在的頭皮管理室直接升級為VIP等級，一次只讓一位病人做治療。這樣的堅持可以確保防疫工作做到滴水不漏，也可以提供患者一個安全的醫療環境。

許多問題都應即早發現、處理，髮況問題也是如此。年紀輕輕的Andy有著遺傳性的落髮體質，乍看之下沒有異狀，但細看就會發現毛髮問題已經慢慢浮現。「原本我的髮質比較粗，後來變成細軟髮，也比較容易出油」Andy說，其實髮質變細或髮量變少，這些都是頭髮傳遞給我們的訊息，即早發現就能掌握黃金治療期。

針對Andy的狀況，高地植髮家診所林宜蓉醫師表示，我們會從髮旋往中頂，一直往前額的地方往前種，我們現在的種法比較不一樣，現在會針對髮旋的這個方向毛流來抓，這樣種起來會比較自然。相較男性，其實女性也會有髮量少的問題，以患者Corliss為例，她的髮量一直都較少，髮質也比較細，手術前一直使用髮粉遮蓋較禿的地方，但是治標不治本，最後才決定使用手術的方式解決。

Corliss落髮的原因也是來自遺傳，但女性的治療方式有別於男性，林宜蓉醫師說，女性直髮的髮際線設計方位是一個倒U，女性以倒U來說比較柔美，我們的中心點會希望有一個美人尖，就是擺在眉毛中間的位置，但是分線的地方就不一定了，我們通常會去抓她本身的毛流。Corliss表示，醫師設計的型是她喜歡的，很滿意現在的效果，過了第四天開始變得自然，已經可以自然地出門了。

林宜蓉醫師植髮研究所表示，為了優化植髮效果，特別研發韓式2.0專利植髮筆技術，採用全新拋棄式設計，一方面能免除感染疑慮，另一方面也能讓植髮傷口更小，降低疼痛感和出血量，並提升毛囊的存活率，使術後效果更加倍自然。此外，植髮手術完成後，術後保養也是額外重要的課題，林宜蓉醫師強調，必須要把頭皮管理及毛髮管理當作是一輩子持之以恆的工作，不需要為它感到苦惱及焦慮，只要把它當作是一個恆定的作息工作，就能讓你的身體健康、毛髮也健康。

植髮成功就是一個好的開始，之後就要將頭皮保養落實在日常生活中，定期回診、規律作息、保持充足睡眠等等好習慣，讓頭皮狀態健康，整個人也能夠神清氣爽！