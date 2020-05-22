信義房屋(9940)今(22)日舉辦股東會，公布去年合併營收為124.38億元、稅後淨利12.63億元，稅後每股盈餘1.71元，並通過配發每股現金股利1.2元。在去年移轉棟數突破30萬棟支持下，台灣仲介(含代銷)個體表現成長20%、淨利成長30%，此外，看好未來疫情將會趨緩，長期觀光事業看好，信義將首度跨足觀光飯店產業，以馬國長灘島為首個度假投資目的地。

信義房屋公布去年合併營收為124.38億元、稅後淨利12.63億元，稅後每股盈餘1.71元，並通過配發每股現金股利1.2元。信義房屋台灣仲介事業(含代銷)個體表現成長20%、淨利成長30%，開發事業方面，上海「信義嘉庭」案已近乎完銷，2019年度交屋貢獻營收為15.87億元。

信義房屋劉元智總經理表示，信義房屋以「服務代替業務」、「社區服務取代商圈耕耘」的經營理念普遍獲得客戶與同仁的認同，未來也會持續以「有溫度的信任服務」來深化獨有的社區服務精神，用「認識人、被認識、被信任」模式傳遞最擅長的感動服務與貼心作為，希望能全方位滿足社區居住生活需求。

開發事業方面，除了持續銷售上海「信義嘉庭」案的尾盤外，無錫「山水嘉庭」案也已於2019年第四季開始銷售。做為無錫新銳不動產開發商，將更精準經營目標客群，並透過實品屋銷售等更具體的品質呈現方式，來表現建案獨具的特色。而新北首案板橋「嘉和.」案結合1.39萬坪435藝文特區樹海人文景觀，自2019年第三季銷售迄今，銷售率已逾5成，信義出品之建案深獲客戶的肯定與讚許。

為拓展客戶居住的相關需求，信義房屋於2019年度購買馬來西亞環灘島約200公頃的土地使用權，計畫跨入高端度假村或飯店產業，打造成為當地與國際遊客於沙巴度假的首選，以作為未來集團事業發展的另外一個成長引擎，島上的開發計劃前置作業持續開展中。

薛健平表示，休閒觀光業雖然目前深受疫情的影響，但未來疫情將會趨緩，旅客也將逐漸有意願出門旅行。對於環灘島旅館或度假村的規劃，將搭配國際知名高端旅館經營品牌，以客戶健康與安全至上的態度，全新融入全方位且貼心的防疫軟硬體設計，打造讓遊客安心享受高端服務的休閒旅遊環境。