今夏最具話題的雅詩蘭黛奇幻世界盛大開幕，打造迪士尼絕美夢幻場景，美到心臟漏拍，讓你不出國也能一秒遊迪士尼場景，打卡一生中必朝聖的「My Cover」玩色慶典！

近期在全民防堵疫情的情況下，許多民眾紛紛取消出國計畫，今夏雖無法出國，雅詩蘭黛讓妳不出國也能玩，親自朝聖一年一度的玩色慶典，盡情享受這場獨有的盛事！2020年「My Cover」特別與迪士尼合作，再度玩出新高度，打造粉漾「雅詩蘭黛玩色奇幻世界」，並提供消費者專屬的沉浸式互動體驗，難以抗拒的迪士尼魅力，即將引爆「玩」美風潮，並成為時下最值得朝聖、入坑的打卡拍照點，再掀美妝界熱議！

擁有超強療癒力的迪士尼，無論是男女老少都抗拒不了米妮的神奇魅力，今夏雅詩蘭黛將推出米妮最狂限定好禮，身為迪士尼鐵粉，不能錯過「My Cover」專為「雅詩蘭黛玩色奇幻世界」推出的「米妮限定玩色潮包」，凡任買明星底妝粉持久系列指定產品2件即可獲得，炫麗跳色半透明的包身，再搭配上潮味十足的文字背帶，潮流樣貌另闢時尚風格，月月推出限定限量3款，潮到即刻想擁有啊！若是消費滿額NT6,000元，即贈送「米妮限定愛逛街萬用牛仔帆布包」，超萌的米妮圖案，襯托出牛仔帆布的復古百搭，滿足你對時尚的各種渴求，瞬間心動想入坑！迪士尼始終能不斷擄獲我們的少女心啊！快來收藏這位跨越世代，風靡全球的可愛角色-米妮，與雅詩蘭黛激盪出的可愛火花吧！

左為「米妮限定愛逛街萬用牛仔帆布包」，右為「米妮限定玩色潮包」。（圖／品牌提供）

雅詩蘭黛「玩色奇幻世界」將提供絕無僅有的美妝玩色體驗，並重金邀請蔡依林演唱會彩妝團隊親自替入園的女性訂製3大明星妝容「極簡好氣色妝」、「清新粉萌妝」與「搶眼紅絲絨個性妝」，重塑高質感雋永米妮可愛的浪漫。2020年My Cover甚至推出絕美尺度破表的「大人下午茶」系列彩妝，首選獨家限定玫瑰奶霜眼影盤，心動指數破表，助攻夏日脫單！

雅詩蘭黛MyCover大人下午茶玫瑰奶霜眼影盤，NT1800元。（圖／品牌提供）

除了活動限定彩妝體驗外，雅詩蘭黛也力邀藝名人御用的髮型設計團隊，為入園的每一位女性，量身打造閃耀夏日心動髮型！最後將由專業時尚大片攝影團隊，拍攝出與米妮場景合影的女神視角照，捕捉完美的瞬間！雅詩蘭黛誠摯邀請妳即刻入園體驗「玩色奇幻世界」，盡情享受玩色慶典專屬的客製服務與非妳莫「鼠」的夢幻場景！

預約後在活動當天即可獲得「時尚撞色旅行包組」，內含微分子肌底原生露7ml 、粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++ 5ml和米妮限定愛漂亮造型鏡。（圖／邱映慈攝影）

活動時間為2020/06/03~09/06，於全台雅詩蘭黛專櫃巡迴服務，臨櫃預約並繳交預約金NT500 (可抵用產品)，或於網路預約後臨櫃繳交預約金即可參加「My Cover」活動，活動當天可獲贈預約禮「時尚撞色旅行包組」，內含微分子肌底原生露7ml 、粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++ 5ml，米妮限定愛漂亮造型鏡，零售價值超過NT1,200。

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