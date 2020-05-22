資工彌（余函彌）是台大五姬之一，2013年因不習慣被關注退出演藝圈，現為運動服飾品牌經營者，希望能設計出機能又時尚的運動美衣。近日，她PO出一張生活照，青春洋溢的穿搭自稱「啦啦隊長」。

照片中，資工彌用髮夾固定瀏海，頭髮長度剛好及肩，除了看起來清爽，也能突顯立體的五官和小V臉，她身穿翠綠色的小背心，胸前有個圓型的洞洞，隱約露出事業線，下半身則搭配同色系的百折迷你裙，當她坐在階梯上時，裙擺長度再度往上，一雙美腿幾乎全都露，引人遐想的畫面讓粉絲暴動，直呼：「美麗全場的隊長」、「漂亮」。