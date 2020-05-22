在自然界中彩色鑽石非常稀有，10,000顆優質鑽石中只能發現一顆天然彩色鑽石。與白鑽不同，在彩鑽中，顏色是評估彩鑽最為重要的因素，而切割和淨度可以視為評估彩色鑽石的附加因素。

海瑞·溫斯頓先生(Mr. Harry Winston)以鑽石之王的殊榮聞名於世，但許多人可能忽視了他同時擁有著令人驚嘆的彩色鑽石收藏。他親自經手了超過全球三分之一的世界名鑽，其中便包含著許多藍鑽、黃鑽以及粉鑽。他們背後的故事，至今仍為世人所津津樂道。

（圖／品牌提供）

在海瑞溫斯頓的非凡歷史中，最具有傳奇色彩，並聞名於世的故事當屬這枚「希望之鑽」(The Hope Diamond)。在它被發現之前，也許沒有哪顆鑽石能如此的吸引世界的目光。

這顆重達45.52克拉，泛著神秘深邃的湛藍色彩鑽，是大自然鬼斧神工的珍稀傑作，而讓這顆巨鑽聞名於世的不只是其珍貴的價值，更是背後流傳的非凡歷史。這枚極具傳奇色彩的希望之鑽(Hope Diamond）由海瑞·溫斯頓先生於1958年捐贈給了位於華盛頓的Smithsonian博物館。

（圖／品牌提供）

2014年5月海瑞溫斯頓拍得了一枚創下2014年拍賣紀錄的（該紀錄保持至今）一顆重達13.22克拉的水滴形藍色鑽石，被命名為「Winston Blue」致敬鑽石之王——海瑞·溫斯頓先生；這顆藍鑽不僅打破了同品類的拍賣紀錄，同時也是同品類中最大、最高品質的艷彩藍鑽。佳士得珠寶部的高級專家簡·馬克盧奈爾描述，它是一顆完美璀璨的藍鑽，沒有任何瑕疵，簡直就是件夢幻般的寶貝。

（圖／品牌提供）

此枚藍鑽戒指被設計為具有經典溫斯頓風格的水滴形切割和象徵性的溫斯頓藍，由寶石本身而非鑲嵌寶石的貴重金屬來引導設計方向，來喚醒每一顆寶石令人無法想象的耀目光彩。

在彩色鑽石領域，橙色鑽石也非常之罕見。羅納德·溫斯頓（Roland Winston)在1997年萬聖節前一天拍得的一枚罕見的橙色鑽石，因為其稀有的顏色以及第二天正好是萬聖節，因此被命名為 「Harry Winston Pumpkin」， 重約5.54克拉；2002年奧斯卡最佳女主角哈莉·貝瑞（Halle Berry）當晚佩戴的即是這枚罕見的橙色鑽石獲得了她的小金人。

（圖／品牌提供）

1944年，海瑞溫斯頓成為第一個在奧斯卡頒獎典禮上為女明星提供珠寶的品牌，揭開了女明星走紅地毯配戴珠寶的華麗傳統。但海瑞溫斯頓在好萊塢的影響不僅限於那些美麗珠寶作品在紅地毯的璀璨亮相，它們更出現在許多經典的電影片段和電視節目中，在經年的星光簇擁中，獲得了「明星的珠寶商」(Jeweler to the Stars)的讚譽。

（圖／品牌提供）

海瑞溫斯頓2018年拍得的又一枚創造拍賣紀錄的粉色鑽石，被命名為「Pink Legacy」致敬鑽石之王—海瑞·溫斯頓先生。這顆濃彩粉紅鑽石完美的結合了濃郁罕見的色彩，內無瑕以及拍賣級別的克拉數。海瑞·溫斯頓先生曾說：「Each gem…was like a friend, unique and unforgettable.」海瑞·溫斯頓先生對於鑽石珠寶的狂熱喜愛可以說是溢於言表，種種稀世瑰麗珍寶的故事將其本人及其品牌刻畫的更具傳奇色彩，這也是為什麼眾人將海瑞溫斯頓的珠寶視為畢生珍藏的原因。