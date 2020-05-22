2020年植村秀單色眼影全面改版，推出全新六大質地，多達100種冷暖色調的完美眼影，為亞洲膚色設計，為追求不同眼神表情、時尚妝法的眼妝愛好者，帶來無懈可擊的質地體驗與妝感！

2020年植村秀國際創意彩妝師團隊匯聚對亞洲臉龐的專業知識，運用創新日本高科技色料技術，研發出可襯托亞洲膚色的冷暖色調，尤其這次多增加亞洲黃肌適合的暖色系眼影，在顏色挑選上更不受限制，恣意選到自己的命定色，怎麼畫都不會灰灰髒髒、或顯黃顯暗！

本次百色眼影的八大主打色。（圖／邱映慈攝影）

許多台灣女生在畫眼影時，最怕顏色不對會讓眼睛看起來泡泡腫腫的，這次植村秀全新單色眼影針對泡泡眼特別設計兩款全新光澤質地，有細緻液態金屬光感的金箔光質地以及具有透明立體光感的3D虹光質地，搭配粉霧質地讓眼睛立體度提升，雙眼消腫不顯泡！六種全新質地，皆具備了植村秀眼影傲人的極致舒適柔滑度，在不同眼型上都能堆疊出深邃妝效，令雙眸更放電、更迷人。

透明立體光感的3D虹光質地，讓眼妝增添美麗光澤感。（圖／邱映慈攝影）

畫上了完美眼影，當然要搭配滑順好畫又持久不暈的眼線筆，植村秀熱銷經典3秒魔法眼線膠筆本次也推出進化版「3D極細防水眼線膠筆」，成分注入日本山茶花精油因此質地非常滑順不會拉扯眼皮，極細1.5MM筆蕊即使「手殘黨」使用也不輕易失手，防水、抗暈染讓眼線一整天不脫妝。

3D極細防水眼線膠筆首推6色。（圖／邱映慈攝影）

首發推出6種適合亞洲膚色的完美色號：墨黑、深棕、灰棕、暗灰、紫灰與淺棕，每種顏色都能與亞洲偏黃膚色相互輝映，不顯濁不顯髒深淺色號一起合用大眼效果更顯著！使用深色畫上眼線，淺色描繪下眼線，更能隨心打造出眼眸的渾然天成深邃立體感，放大電眼能量無極限！

眼影和眼線互相搭配完成深邃又美麗的眼妝。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看植村秀推出專為亞洲膚色設計的百色眼影，還有滑順好畫又持久的3D極細防水眼線膠筆！

★獎品內容 ｜ 植村秀3D極細防水眼線膠筆*1，不挑色隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/6/4

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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