皮鞋幾乎已是現代男性的必需品，不退流行的莊重外型，早已經成為紳士的加分單品，在日常工作或休閒場合佔有一席之地，然而市面上不計其數的皮鞋款式，「如何找到那雙真正適合自己的皮鞋」才是一大門學問。

丹麥鞋履品牌ECCO以頂級皮革著稱，本季特別強打2020年【VITRUS MONDIAL 唯途摩登系列】頂級皮底紳士鞋之外，更獨家透露型男必學的三大守則：挑選皮鞋，從鞋型、顏色、舒適度三大面相剖析，還在煩惱該選哪一雙皮鞋的型男們，不妨來瞧瞧以下三招！

（圖／品牌提供）

1. 比例小心機，義式風格更修長有型！

說到皮鞋，起源自英式、美式、歐式…等多種風格的鞋款，選擇適合自己的款式，不但能夠為整體造型加分，也能適當地修飾比例！首先以美國的正裝鞋來說，講求實用性，通常以較厚的皮革製造而成，與其他鞋型相比更加寬厚、耐用。

而在皮鞋領域裡，英式、歐式鞋款則各有獨特風格，無論是給人正式、莊重感覺的牛津鞋；或是彰顯強烈個性感、普遍流行的德比鞋，都是受人喜愛的經典款式。以【VITRUS MONDIAL 唯途摩登系列】來說，是一雙具備時尚氣息的義式牛津鞋，以義大利風格為本打造，講究精緻度，也因此有許多細節藏匿其中。該系列平滑的鞋型能修長比例，優雅雕花展現細膩的設計層次，方方面面傳遞低調奢華之感。

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2. 舒適度助攻帥氣度，時尚總編盛讚的革命性輕盈皮革鞋底！

紳士鞋早已不是單純搭配西裝的單品，雅痞人士會搭配牛仔褲；潮流愛好者甚至會配上活潑的長襪，紳士鞋的場合也漸漸不僅限於工作、正式場合，許多人在下班後、聚會上都會穿戴，也因此皮鞋的舒適度更要經得起時間的考驗！

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該系列的厲害之處在於改良傳統的全皮鞋底結構，歷時２年研發以皮革製作外底並嵌入TPU材質，藉此保有真皮外底的高貴質感並增強抓地力，重點是另結合ECCO領先業界的一體成型製鞋科技，注入PU製成中底，因此比市面單用皮革製成的鞋底還要輕盈舒適，而且絲毫不減精緻度！

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新工法講究極度的精細準確，從裁型、皮革厚度到PU容量都經由反覆測試，讓所有元件加乘展現最佳效能。【VITRUS MONDIAL 唯途摩登系列】的精緻工藝，甚至連日本高級訂製鞋履聖經《LAST》雜誌的總編輯也點頭稱讚！

3 : 選色是關鍵，黑沉穩、咖啡百搭、酒紅彰顯紳士型格！

顏色的挑選最能代表一個人的時尚風格，如黑色的皮鞋給人嚴謹、內斂的印象，對初學者來說是最經典不敗的安全牌，也是出席正式場合的不二選擇；喜歡復古風的紳士，則可以選擇咖啡色系的皮鞋，從正式到休閒服飾皆百搭！

（圖／品牌提供）

而本季推出的酒紅色皮鞋，對於勇於嘗試的個性型男是最佳選擇，相較基本色，「酒紅款」絕對能吸引目光，且若是搭配正裝或休閒的大地色套裝，能為整體造型畫龍點睛，散發俐落的紳士型格。推出多款顏色的【VITRUS MONDIAL 唯途摩登系列】，以手工刷色、拋光，演繹皮革的漸層美感，採用相當少見的全皮外底，再以純手工製成古銅刷色，更能散發別出心裁的低調奢華感。