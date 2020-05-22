美籍華裔女星白靈（Bai ling）在國外闖盪多年，以《紅色角落》在好萊塢成名，作風大膽屢次以脫衣露點的形象示人，穿衣尺度十分豪放，保養得宜絲毫看不出今年已經邁入53歲，曼妙身材時不時就辣翻大票粉絲。

近日，白靈曝光近況，透露自己一人在國外隔離，並在微博曬出一張穿紅浴袍上街的美照，寫下：「今天的我上街買東西都不用穿的正式了，浴衣直接上了哈哈你看怎麼樣？」她表示洛杉磯好萊塢的狗仔隊十分厲害，專門等在門外拿著大相機長焦距，完美捕捉到她性感出門的模樣。

女星白靈穿浴袍豪放上街！手擋腿根遮不住雙球（圖／摘自微博@白靈）

照片中，白靈紮起俏皮的丸子頭，配上豹紋口罩上街，立刻成為全場焦點，口罩下藏著氣勢逼人的眼線及紅唇，而她刻意使出「浴袍不穿好」招數，正面大開讓雙球幾乎一覽無遺，衣服更從事業線一路滑到整雙腿，火辣模樣超吸睛。

女星白靈穿浴袍豪放上街！手擋腿根遮不住雙球（圖／摘自微博@白靈）

白靈苗條的曲線簡直零贅肉，從脖子纖瘦到腿，讓眾人的眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言大讚：「成功的人必是自律的人，姐姐是我的榜樣」、「身材超好」、「精神狀態太好了」、「上流情慾風睡衣」等。

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在 Instagram 查看這則貼文 Bai ling 白灵 白靈（@iambailing）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 3 日 下午 10:16 張貼