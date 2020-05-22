離端午節還有1個月左右的時間，為了讓大家提早準備，百貨業者的粽子預購季已陸續開跑，今年不少業者都大推精緻或五星大飯店版的肉粽，內含像人蔘、干貝等高級食材，另外還有不能少的經典百年老店的肉粽禮盒，送給長輩、客戶最體面，另外還有深得年輕人歡心的新式點心組合，或是甜甜的冰晶粽，都是百貨推薦的新型粽子組合。
Global Mall發現因消費者近年選購粽子時，都會比較著重飯店及排隊名店在地的經典口味，因此今年特別精選了多款經典口味的名粽品牌，還有獨賣五星飯店的粽子綜合組，像是比較新式的就有點點心的「獨家明星商品組」，內含懷舊糯米雞粽、梅干扣肉粽以外，再搭配作為甜點的豬仔流沙包，一頓豐富的港式端午大餐迅速完成，另外還有台南的百年老店再發號「八寶肉粽禮盒」、希爾頓五星飯店「精選綜合組」，都是相當受歡迎的選擇，即日起至6月14日前於線上預購，即享特定粽子禮盒9折起優惠。
而京站時尚廣場也從即日起到6月28日期間，帶來了如60年老店的湖州粽、五星飯店名粽，甚至是創意冰粽，單價落在45元起，讓消費者更好一次購足南部粽、北部粽，而6月4日至14日更舉辦「粽獎慶端午!」企劃，參加Facebook活動即有機會把多款名家肉粽帶回家，再特別加碼抽大同電鍋，蒸鍋粽子幫消費者一次備好。
大葉高島屋今年的端午粽子預購則將於6月4日至30日舉行，當中部分如高級的正記美食「豪華干貝栗子蛋黃粽」現預購就即享優惠，另外更帶來了不少限時限量商品，像限量的麗緻坊「天香犇牛三寶粽」，就以杭式手法去燉滷牛三寶，再將其加入粽子之中，另外6月11日到25日更將有寶來發今年推出椒麻牛三寶粽及紅藜人蔘雞肉粽，為消費者帶來更多與眾不同的口味。
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