離端午節還有1個月左右的時間，為了讓大家提早準備，百貨業者的粽子預購季已陸續開跑，今年不少業者都大推精緻或五星大飯店版的肉粽，內含像人蔘、干貝等高級食材，另外還有不能少的經典百年老店的肉粽禮盒，送給長輩、客戶最體面，另外還有深得年輕人歡心的新式點心組合，或是甜甜的冰晶粽，都是百貨推薦的新型粽子組合。

Global Mall推薦百貨獨家的希爾頓飯店「精選綜合組」，推薦價750元，預購價713元。（Global Mall提供）

Global Mall推薦點點心「獨家明星商品組」，推薦價823元，預購價782元。（Global Mall提供）

Global Mall發現因消費者近年選購粽子時，都會比較著重飯店及排隊名店在地的經典口味，因此今年特別精選了多款經典口味的名粽品牌，還有獨賣五星飯店的粽子綜合組，像是比較新式的就有點點心的「獨家明星商品組」，內含懷舊糯米雞粽、梅干扣肉粽以外，再搭配作為甜點的豬仔流沙包，一頓豐富的港式端午大餐迅速完成，另外還有台南的百年老店再發號「八寶肉粽禮盒」、希爾頓五星飯店「精選綜合組」，都是相當受歡迎的選擇，即日起至6月14日前於線上預購，即享特定粽子禮盒9折起優惠。

京站推薦信維市場「四喜肉粽」，鮮肉蛋黃粽，5入，推薦價325元。（京站提供）

京站推薦黑橋牌「開運冰晶粽」，10入，推薦價350元。（京站提供）

而京站時尚廣場也從即日起到6月28日期間，帶來了如60年老店的湖州粽、五星飯店名粽，甚至是創意冰粽，單價落在45元起，讓消費者更好一次購足南部粽、北部粽，而6月4日至14日更舉辦「粽獎慶端午!」企劃，參加Facebook活動即有機會把多款名家肉粽帶回家，再特別加碼抽大同電鍋，蒸鍋粽子幫消費者一次備好。

大葉高島屋推薦麗緻坊的「天香犇牛三寶粽」，售價999元，限量販售。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋推薦寶來發的「紅藜人蔘雞肉粽」，原價110元，特價100元，6月11日到25日開售。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋今年的端午粽子預購則將於6月4日至30日舉行，當中部分如高級的正記美食「豪華干貝栗子蛋黃粽」現預購就即享優惠，另外更帶來了不少限時限量商品，像限量的麗緻坊「天香犇牛三寶粽」，就以杭式手法去燉滷牛三寶，再將其加入粽子之中，另外6月11日到25日更將有寶來發今年推出椒麻牛三寶粽及紅藜人蔘雞肉粽，為消費者帶來更多與眾不同的口味。