曾之喬今年1月突然宣布和飛輪海成員辰亦儒登記結婚，轟動兩岸娛樂圈，最近還爆出曾之喬懷孕的消息，雖然事後遭到經紀公司否認，還是讓外界又驚又喜。回顧兩人相識過程，2009年因拍攝《愛似百滙》相識相愛，卻跟許多情侶一樣面臨分手，甚至形同陌路。不過，緣分悄悄再度把他們連起來，這一刻，就是最好的時間點了。

曾之喬認識辰亦儒的時候才20歲，是個青澀的小女生，雖然當時有傳出緋聞，但他們都沒有正面回應，將戀情轉為地下化，不讓外界的審視驚擾到剛萌芽的愛情，不過，兩人交往第2年時，還是慢慢走向分手一途，曾之喬為此痛哭一個月。事隔多年，辰亦儒在節目中透露當時分開的原因，「就是覺得兩個都很只顧著自己，應該說兩個都很愛自己。」感情中，只要兩人都不願意為對方妥協，即便再怎麼愛，最終還是只能放彼此自由。

分手後，兩人長達一年沒有任何聯絡，即便住很近、走在路上相遇，完全都不會打招呼，辰亦儒也在這段空窗期認識別的女孩子，不過，他越來越知道自己要的是什麼，到頭來還是覺得曾之喬是很好的女生，於是，下定決心要把她追回來。

辰亦儒嘗試聯絡曾之喬，當時曾之喬只把對方當老朋友，完全沒有想過要復合，在辰亦儒的半年努力下，曾之喬慢慢發現對方變得願意傾聽、包容，逐漸打開心房，終於，兩人分手一年半後再度牽起雙手、重新在一起。

隨著相處時間的累積，兩人對未來都有共識，也覺得是彼此想走一輩子的人，辰亦儒找來親朋好友，在家中給了對方浪漫的求婚，含情脈脈的說：「我覺得你就是我找的那個『對的人』，我想要用下半輩子照顧妳。」於是，兩人從我變成「我們」，決定未來的每一天，一定都要有彼此。

時間是很神奇的產物，它可以讓一對情侶認清彼此，選擇各自尋找更適合的另一半，也能慢慢讓兩人成熟，再安排最好的時間點重逢，或許你現在為情所困，套句曾之喬說過的，「不要擔心！有一天你會很漂亮」現在好好學會獨處、愛自己，把專注力重新拉回身上，其餘的，就交給時間吧，相信時間會給你最好的安排。