以下4組星座配對，此生註定有緣份，若能夠珍惜彼此會是令人稱羨的一對！

▍1.白羊座vs天秤座：很合拍

白羊和天秤都很有個性，他們的個性不是像水瓶一樣的特立獨行，而是他們的星座特徵特別明顯，很容易被人猜出是什麼星座。白羊精力旺盛，天秤也同樣說風就是雨，這兩人和別人在一起，都顯得有些棱角過多，鋒芒畢露。獨特是好事，獨特會引起很多人的注意，會得到很多特殊的青睞，但事情都有兩面性，比如食物過於香甜就會容易招來蟲蟻。

白羊和天秤就是如此。但這兩個星座一起就會顯得十分的合適，他們不會蓋住對方的光芒，在一起相處會很舒服。不過如果是白羊女配天秤男就要注意一點了，白羊女千萬不要太任性，天秤的情感還是很細膩的，久了天秤會很累。白羊男配天秤女就會好很多，白羊男就是顏控，也不愛吵架，也不會對天秤女過多的干涉。

▍2.摩羯座vs雙魚座：同病相憐

雙魚座是一個很感性的星座，他們敏感，細膩，又很容易對人過於真誠。摩羯是理性的代表，喜歡冷戰，冷漠，不低頭，是摩羯的特徵。這看似不相干的兩個星座，卻最能理解對方。

摩羯的冷漠只是他的外表，她們的內心和雙魚比起來還指不定誰更細膩呢！雙魚的共情能力很好，能通過對方的一個小舉動就感受到對方內心的情緒。這對於不擅表達的摩羯來說，雙魚就像是會讀心術。摩羯不愛低頭，雙魚卻擅長撒嬌，示弱。雙魚執行力差，摩羯能將雙魚的想法全都落實於實際。這兩個星座在一起，不論從心裡，還是行為，都很互補。

▍3.射手座vs處女座：相互吸引

射手座無拘無束，活潑，有情調，這點很吸引處女座。處女座紮實，做事認真，仔細，很吸引射手座。就像是班級裡最調皮的同學，喜歡上了班級裡學習最認真的同學一樣。射手似乎很不安定，但其實很想擁有一個屬於自己的避風港。

處女座雖然嚴謹，比較保守，但內心會想要嘗試更多新鮮有趣的事物。他們內心深出想要的，互相都能給。但處女想要的新鮮和刺激是在能夠保持基本的穩定上的。射手想要的踏實，是在不受拘束上的。所以如果射手座沒有收心，處女座的內心不夠強大，這兩個星座很有很能有緣無分。一定要在對的時間遇上對的人。

▍4.巨蟹座vs天蠍座：天生一對

雙魚和天蠍的搭配是最被人稱讚的。如果按照吸引力來說，的確是雙魚和天蠍的搭配指數更高。但如果按合不合適來算，巨蟹和天蠍才是最是適合相處的，他們簡直就是天生的一對。天蠍嚮往的生活是能和戀人一起，在屬於自己的房子裡，過著自己溫馨幸福的小生活。巨蟹剛好喜歡居家。

天蠍佔有欲強，巨蟹剛好喜歡和戀人黏在一起。這兩者在一起，要注意的就是，巨蟹戀愛後一定要學會拒絕了，天蠍並不善妒，但是在愛情裡，天蠍的眼裡可是容不得沙子的。喜歡曖昧的巨蟹一定要注意了，即使你們並沒有其他想法，但天蠍的信任只有一次，不要因為一些不相干的小事，破壞了你們天生一對的緣分呀！

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】

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