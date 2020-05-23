45歲謝金燕從「電音女神」轉型為時尚咖，無論是臉蛋或是身材都保養得宜，穿衣風格也跟時下年輕女孩無差異，開通Instagram後，她常常分享生活點滴，近日曬出一組「露點」穿搭照，一雙雪白美腿超吸睛，讓網友直呼：「姐姐的腿應該有跟我的身高一樣長！」

謝金燕14日就曾PO出紅底黑點的洋裝照，戲稱：「有人說這是露點照，那麼美別歪樓......這身紅美呆！」隔了一個禮拜，又上傳一張坐在地上秀美腿的照片，她笑說：「露點照again！」照片中，謝金燕放下深褐色的直髮，精緻妝容突顯立體五官，伸出穿著黑色透膚尖頭高跟鞋的長腿，曲線相當優美緊實，她透露：「運動、管理身材成了每天的基本，而學習穿對的衣服跟鞋子讓自己看起來更修長更是一門學問.....為了一張完美的照片背後要做多少努力....」

謝金燕出道30年，始終把外貌維持在一定水準，她曾透露每餐都只吃七分飽，還會透過飲食來解決水腫問題，包括食用冬瓜、芹菜、番茄、香蕉等蔬果，運動方面，她會在家騎飛輪、做瑜伽或是鍛鍊腹肌，飲食運動雙管齊下，不讓體態走鐘。