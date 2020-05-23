日本29歲創作歌手chay（永谷真繪），擁有甜美臉蛋、清新氣質，加上溫暖的嗓音吸引大眾目光，後來參加實境節目《雙層公寓》後一夕爆紅。近日透過雜誌公開婚紗照，宣布成為人妻，除了結婚對象令大家好奇外，chay的家世背景也一併曝光。

曾為《約會大作戰》、《校對女王》等劇演唱過OST的她，雖在當時受到一時的關注，但直到2015年出演戀愛實境節目《雙層公寓》才真正打開知名度，在IG上吸引超過34萬人追蹤，她也持續在網路上PO出自彈自唱的影片，與網友分享她的創作維持高人氣。

在 Instagram 查看這則貼文 chay（@chay1023_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 12 日 上午 4:19 張貼

近日，chay透過IG貼出結婚公告手寫信，信中提到「另一半是個對誰都很誠實，想與他一起建立快樂家庭的普通人」，並透過雜誌《CanCam》公開絕美婚紗照，照片中她穿著胸前微微透視的平口白紗，看起來十分幸福。

在 Instagram 查看這則貼文 chay（@chay1023_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 20 日 上午 5:10 張貼

而據媒體報導，chay其實是日本知名食品集團「永谷園」的千金，從小精通鋼琴、芭蕾、英語等多項才藝，但她為了實現歌手的目標積極參加各大比賽，甚至在街頭演出，終於在2011年順利出道，如今宣布結婚也吸引不少人留言祝福。