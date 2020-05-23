南韓性感直播主姜仁卿(강인경/卿卿)，長相甜美、身材火辣，是不少網友心目中的性感女神。近日在社群平台上曬出工作側拍與網友們分享，將襯衫扣子打開露出驚人上圍，令人看得鼻血直流。

IG超過百萬人追蹤的她，經常曬出工作時的辣照，或是性感穿搭製造話題，也讓她人氣始終居高不下。不久前，她還曾PO出疑似沒穿內衣的照片引發網友熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 강인경(卿卿)（@inkyung97）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 19 日 上午 3:23 張貼

這兩日，她再度接受廠商邀約拍攝一系列成人性感服飾，在移動拍攝地點空檔拍下照片，只見她露出一臉無辜，襯衫半開秀出好身材，短短一天便吸引上萬人按讚，直呼「太辣了」。