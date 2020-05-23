南韓性感直播主姜仁卿(강인경/卿卿)，長相甜美、身材火辣，是不少網友心目中的性感女神。近日在社群平台上曬出工作側拍與網友們分享，將襯衫扣子打開露出驚人上圍，令人看得鼻血直流。
IG超過百萬人追蹤的她，經常曬出工作時的辣照，或是性感穿搭製造話題，也讓她人氣始終居高不下。不久前，她還曾PO出疑似沒穿內衣的照片引發網友熱烈討論。
這兩日，她再度接受廠商邀約拍攝一系列成人性感服飾，在移動拍攝地點空檔拍下照片，只見她露出一臉無辜，襯衫半開秀出好身材，短短一天便吸引上萬人按讚，直呼「太辣了」。
南韓性感直播主姜仁卿(강인경/卿卿)，長相甜美、身材火辣，是不少網友心目中的性感女神。近日在社群平台上曬出工作側拍與網友們分享，將襯衫扣子打開露出驚人上圍，令人看得鼻血直流。
IG超過百萬人追蹤的她，經常曬出工作時的辣照，或是性感穿搭製造話題，也讓她人氣始終居高不下。不久前，她還曾PO出疑似沒穿內衣的照片引發網友熱烈討論。
這兩日，她再度接受廠商邀約拍攝一系列成人性感服飾，在移動拍攝地點空檔拍下照片，只見她露出一臉無辜，襯衫半開秀出好身材，短短一天便吸引上萬人按讚，直呼「太辣了」。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。