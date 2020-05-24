奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周天秤座事業運最旺，雙魚座愛情運最旺，摩羯座金錢運最旺。另外金牛座事業運需要留意，天蠍座愛情運需要留意，獅子座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:黃色

幸運數字:02

整體運勢★★★

解析:下周牡羊朋友對於未來變得盲目許多，一直以來的堅持與夢想在下周顯得黯淡許多，行動力與將隨之下降許多，另要注意下周物質欲望比重較大，過度追求物質層面，所以奧斯要建議下周，過往的自制能力要再拿出來，適時地調整自己狀態會比較好喔！

▍金牛座

開運顏色:金色

幸運數字:36

整體運勢★★★

解析:下周金牛的朋友，在下周則顯得面對事情都提不起勁，而這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的，雖然不會影響太多，但奧斯還是要提醒，下周要適時的提起點熱情面對人事物比較好喔！

▍雙子座

開運顏色:綠色

幸運數字:42

整體運勢★★★★

解析:下周雙子的朋友則顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度將為你帶來令周遭朋友感覺安心穩定的感受，所以下周將會是實際的一周，要多加把握囉！另外需要注意的是下周的物質慾望會提升許多，多避免不要的開銷囉！

▍巨蟹座

開運顏色:青澀

幸運數字:55

整體運勢★★★★★

解析:下周巨蟹朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周，一直以來想做卻始終沒行動的事情，也可以安排在下周進行，將會有頗大的熱情讓你延續下去喔！

▍獅子座

開運顏色:藍色

幸運數字:68

整體運勢★★

解析:下周獅子朋友的信心開始動搖，面對過往向來有信心的事情開始不再那麼的堅定，也不再像過去那麼的有把握，做事也不再那麼踏實，而也因為如此，下周情緒也想得不是太穩定，另外過大的情緒起伏讓周遭的朋友感覺到些許的壓力，奧斯建議下周要多注意囉！

▍處女座

開運顏色:綠松色

幸運數字:74

整體運勢★★

解析:下周處女座的朋友則顯得忙碌許多，手邊事情開始多了起來，也因為如此讓你自己感到些許的疲憊，尤其在工作上會更加明顯許多，奧斯建議下周，若感到不堪負荷時要適時的向周遭求援，別讓自己忙得喘不過氣喔！

▍天秤座

開運顏色:桃色

幸運數字:99

整體運勢★★★★

解析:踏實、穩定將充滿天秤朋友下周的生活，過往繁雜擾人的事情都在下周稍稍的減緩許多，讓你在下周感到開心愉悅許多，而也因為如此，讓自己開始表現出值得信賴與可靠的感覺，這周讓身處周遭的朋友，感到安心許多，因此奧斯建議要好好把握下周囉！

▍天蠍座

開運顏色:紅色

幸運數字:13

整體運勢★★

解析:下周天蠍朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在了物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多，奧斯提醒下周要多注意一下自己內心層面的感受，避免透過物質追求來彌補內心的缺乏會比較好喔！

▍射手座

開運顏色:白色

幸運數字:70

整體運勢★★★

解析:下周射手朋友，情緒上的起伏較大，對於外在的人事物不願敞開內心，面對許多的事情也設下限制將自己封閉了起來，有種將自己封閉起來、拒絕外在溝通管道的感覺存在，奧斯提醒要多加注意這樣的狀況發生，以免讓周遭的朋友感到壓力。

▍魔羯座

開運顏色:咖啡色

幸運數字:88

整體運勢★★★★

解析: 下周魔羯朋友則顯得低調許多，但這樣的低調多是嘗試藏住自己的鋒芒，因下周毅力提高許多，在面對事情時更有自我的想法，對自己也有相當大的信心，讓自己處理事情來更佳的游刃有餘，但卻不輕易將之表現出來，多是自己默默進行，所以則顯得低調許多，也不易引來側目或閒語，所以要好好把握下周的好運勢囉！

▍水瓶座

開運顏色:灰色

幸運數字:62

整體運勢★★★

解析:下周水瓶的朋友變得善變許多，並且無法堅持自己目前的目標，對於未來的規劃下周顯的鬆散許多，奧斯提醒下周增加點行動力，對於自己長久以來堅持可別因為一時的鬆散而壞了自己的原則。

▍雙魚座

開運顏色:櫻桃色

幸運數字:41

整體運勢★★★★

解析:雙魚座的朋友下周的生活中將充滿了喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅又或許是朋友間良好的互動，都讓你下周心情愉悅不少，對於周遭環境也適應不少，是個開心愉悅的一周。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

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