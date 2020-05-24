又到了每個禮拜眾所期待的《中時電子報》正妹精選單元，一起跟著小編的腳步，回顧這周超級惹火的正妹們吧！

521(四) 「最辣運動員」低胸短裙前面高衩！張腿揮竿引暴動

擁有天使臉孔、魔鬼身材的27歲美國高爾夫球選手佩奇·斯皮拉納奇(Paige Spiranac)，近日透過IG分享練習打球過程，火辣的穿搭讓網友不知眼睛該看哪。

519(二) 辣模上空露美背翹臀！轉身「兩點忘遮」遭看光

30歲的比利時性感超模史黛拉·麥斯威爾(Stella Maxwell)，擁有精緻五官、火辣好身材，吸引超過500萬人追蹤。從不避諱秀出好身材的她，近日上傳「上空泡澡」的影片，轉身時疑似走光讓網友看得大噴鼻血。

519(二) 千年一遇空姐「側面只有細線」辣挺蜜桃臀

虎航空服員Rita（高鈺雯）擁有甜美臉蛋、親切笑容，一度紅到日本、獲得「千年一遇美女」的封號。隨著夏天的腳步接近，她也悄悄換上泳裝，秀出S型的好身材。

518(一) 正妹老師白色鏤空衣！轉正面「深V到胸下」辣翻

艾瑞絲（盧昕妤）曾在大同高中擔任英文實習老師，由於外型年輕漂亮，當時有「正妹老師」的封號。她轉行當Youtuber後，加入反骨男孩人氣攀升，近日為了拍攝影片，穿上超透氣的清涼衣服，還自扯衣領露出事業線。

517(日) 正妹老師不愛穿褲！高衩兔裝辣秀半顆蜜桃臀

在網路上小有名氣的網紅正妹필라은(slowswan)，憑著甜美臉蛋、火辣身材在IG上迅速竄紅吸引超過44萬粉絲追蹤。近日再度PO出性感的身材曲線，讓網友忍不住暴動。