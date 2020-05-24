陳喬恩今年已41歲，好膚質和好身材仍然讓人看不出實際年齡，但他分享自己其實身體總是忽胖忽瘦，最困擾的就是一發胖就會被懷疑是懷孕！因為近期又稍微發胖，他也特別在自己的微博上公開減肥食譜，分享自己吃了10天已經瘦了3公斤！

這份食譜是陳喬恩之前的健身教練分享給他的，其實本來是用於醫院讓有心臟問題的人快速減肥用的，上面寫道：吃75天大概可減去23公斤，第一個周期中10天大約就能減去約4.5公斤，三餐吃的東西如下：

早餐：半個葡萄柚、2顆雞蛋、2塊培根，葡萄柚可榨汁不加糖，雞蛋和培根烹調方式不限

午餐：半個葡萄柚、沙拉、肉類，沙拉加任何醬汁皆可，肉類烹調方式不限

晚餐：半個葡萄柚、肉類，搭配蔬菜和沙拉二選一，肉類建議以魚類為佳，蔬菜選擇紅色或綠色蔬菜煮法不限，沙拉醬汁不限

午餐和晚餐除葡萄柚外其他食物都可以任意吃到飽，任何肉類都可以吃，但千萬不能刪減菜單上任何食物，特別是培根和沙拉，其中葡萄柚是很重要的，絕對不能缺少。在控制飲食期間要減少咖啡因攝取，所以每餐習慣配茶配咖啡的人可以喝一杯低咖啡因咖啡或淡茶，餐間肚子餓想吃點心可喝一杯番茄汁或脫脂牛奶。期間禁忌的飲食也很多，包含甜食、麵包、白色蔬菜像是大白菜高麗菜、地瓜、馬鈴薯、白色洋蔥等，必須完全避免吃含糖和含澱粉的食物。

在 Instagram 查看這則貼文 Joe Chen（@iam_joechen）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 上午 6:07 張貼

這個菜單要連續吃12天，若想要繼續減重，中間需要休息2天自由飲食，再連續吃12天。因為如果飲食控制都不設定休息日，是很難長久的，很容易受不了又亂吃，進入溜溜球效應的惡夢，而且人體還是需要澱粉的，休息的兩天可以吃些健康的澱粉像是地瓜或糙米飯等，讓身體這兩天攝取一些平常不太吃的營養，接下來的12天才能持之以恆。因為這個菜單其實屬於比較嚴格的生酮飲食，建議嘗試前還是諮詢醫師、專業人員來評估是否適合自己再執行！

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