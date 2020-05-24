南韓天團BIGBANG成員T.O.P，過去曾與前女友韓瑞希一同吸大麻被抓包而墜入谷底，但依然有大批死忠粉絲追隨的他，近日卻被爆出疑似女友手滑上傳兩人親密合照，雖然立刻刪除卻已遭到網友備份瘋傳，女友身分也被起底。
出道13年以帥氣外表、沉穩嗓音加上迷人魅力紅遍世界各地的T.O.P，還曾演出電影及電視劇成為全方面藝人。但在2017年爆出與同公司練習生女友韓瑞希吸毒後，便因罹患重度憂鬱症等各種負面消息消失於螢光幕前，僅透過IG與粉絲們互動。
不過近日網路上卻傳出一張T.O.P擁著一名正妹的照片，疑似有了新戀情，而對象正是SM C&C旗下的女演員金佳彬(김가빈)。她曾在綜藝節目《戀愛捕手2》（Love Catcher2）以清新的形象獲得觀眾注意，但這兩天卻手滑在IG上上傳與T.O.P合照引起網友注意，雖照片沒多久後就刪除，卻還是被網友手刀儲存並找出兩人多個相似之處，不少迷妹看到紛紛留言「心已碎」、「哭，原來是躲起來戀愛了」、「遠離私生活、專注作品」引發話題。
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