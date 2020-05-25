任何人都有可能被暗戀，畢竟每個人喜歡的類型不一樣，但是12星座中這幾個星座被暗戀的機率最高！

▍1.摩羯座

摩羯座是一個外冷內熱的星座，這樣的摩羯表面上似乎雲淡風輕，什麼也不在乎，但實際上摩羯的內心十分細膩，對於對自己好的人會牢記在心上，而且懂得回報。當深入了解摩羯後，很難不被外表冷淡、內心溫柔的摩羯吸引，這也是摩羯被暗戀機率很高的原因。

▍2.白羊座

白羊座女生這種傻大姊性格，被人暗戀也一點感覺都沒有，正是因為他個性陽光直率，被暗戀的指數非常高！雖然白羊傻白甜，但是五官端正，說話不拐彎抹角，有什麼說什麼，不用整天猜他心思，哪個男生會不愛他？

▍3.雙子座

雙子座的女生愛玩，不管你是男是女，只要能玩，雙子女都會毫無顧忌的玩，這樣的女生最容易吸引男生的歡迎和暗戀，但是由於對所有男生都一樣，於是發現這點的男生會害怕不敢告白，只好默默的暗戀著，所以雙子女如果遇到喜歡的對象，記得用不一樣的方式對待他們，才能讓他們發掘你們的愛意喔！

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

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