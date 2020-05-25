隨著時代變遷、家庭人口結構改變，買房的居住需求也不再一樣了。現代人重生活品質，孩子生得也較少，因此2-3房的小坪數「微型豪宅」由之而生，近年也成為主流市場。出自於泓瑞建設的「泓瑞微時代」，位於台中非常精華地段的七期大墩明星學區，交通優勢更是台中首屈一指，再加上附近的商圈發展成熟，讓此區未來的增值潛力不容小覷！

位台中最精華地段 近明星學區、交通商圈發展成熟

台中的七期重劃區位於台中市西屯區及南屯區內，也是市政商圈的所在地，附近涵蓋繁華的百貨商場、交通轉運站、公園、飯店及眾多學區，而一開始原本是作為舒緩舊市區而發展，但隨著人口持續成長、都市規模擴張使其成為新市政中心，漸漸地取代舊市區成為台中市的中心商業區。「泓瑞微時代」就位在台中最精華地段，更是鄰近市中心指標公園，像是文心森林公園、南屯公園、南屯國民運動中心，皆開車3-5分的車程；明星學區的部分則是近大墩國小、大墩國中、惠文高中，一樣開車不到5分鐘的距離即可抵達，讓孩子一開始就贏在起跑點上，提前擁有良好的學習環境。

(圖說：「泓瑞微時代」2+1房30坪/中時電子報攝)

居住環境一定要好，但生活娛樂也不能少，附近的大型商場發展成熟，左邊是七期重劃區、單元二豪宅流域，右邊則是鄰近五期、八期重劃區的熟成商圈，包含IKEA、家樂福、迪卡農、好事多、向上路商圈、黎明商圈、公益商圈及各式餐廳美食，開車約15分鐘內就能到達；附近的五權西路上更是林立多家金融業者，像是玉山、第一、國泰世華等形成金融服務圈；交通的部分更是便捷，鄰近國道一號、台74線，且享有向上路與74號道及高鐵無縫接軌，就算不搭乘交通工具而散步慢行，生活所需依舊一蹴可及。

小宅建材不輸豪宅 獨家配備空氣智慧潔淨氣流

「泓瑞微時代」回歸客戶的真正需求，無論從外觀設計還是公設空間、房型配置，都力求處處到味，同時達到品味、品質皆擁有高標準，讓住戶住得滿意且開心。「泓瑞微時代」基地為605坪，棟戶規劃1棟、154戶住家及5戶店面，1層11戶、3部電梯，樓層為地上15層、地下4層，房型規劃則是創意2+3房，坪數約為20-38坪，並設有149個平面車位；公設的部分則是有接待大廳、交誼聽、健身房及信箱區。

(圖說：萬群廣告企劃事業有限公司業務總監傅凱/中時電子報攝)

萬群廣告企劃事業有限公司業務總監傅凱玲表示，「泓瑞微時代」使用的建材堪比豪宅等級的高品質，包含RC鋼筋混凝土、採用「Alfa Safe柱中柱」工法，經國家地震中心實體試驗證實，此工法耐震韌性提升近100%，以及「Alfa Safe梁穿孔補強套件」工法、「Alfa Safe系統牆」工法，可提升房屋的結構安全、耐震力與耐久性。此外，衛浴設備則是使用美國知名中高端品牌「KOHLER」，面盆龍頭也使用飯店等級的水路管道設計，馬桶則是採用Panasonic的日本進口全自動電腦馬桶；廚具設備採用石英檯面，材質更堅硬、耐磨；地板使用全球最大的德國第一品牌「KRONOTEX」太格德國精工木地板，表面更耐刮、防滑，舒適性更高。

最值得一提的就是家裡配有「浦羅特股份有限公司」專業設計生產的智慧潔淨氣流，為住戶監測居住空氣品質，擁有pm2.5正壓防護，還可快速除醛、全室清淨，並搭配空氣管家app可以即時監控住家空氣，就算外部空氣品質不佳，家裡室內的空氣品質依舊不受影響，給予自己及家人最好的防護。