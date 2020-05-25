台灣女生超愛敷面膜，但很多人都是洗臉後直接敷面膜，敷完面膜丟了就上床睡覺，其實這樣的保養是不完整的！一般會建議在面膜後還是要使用乳液或乳霜，但范冰冰對於面膜的堅持還不只如此，以下是他敷面膜的5步驟，複雜程度會超乎你的想像！

▍1.使用保溼化妝水、精華：范冰冰提醒，千萬不要素臉敷面膜，面膜和肌膚之間要有介質，因此會在洗臉後擦保溼化妝水、精華來充分補水。

▍2.使用精油按摩：這個步驟有時會被范冰冰省略，但他說如果有時間的話真的很推薦在敷臉前先用精油按摩15到20分鐘，後續吸收會更好。

▍3.先敷乳狀面膜：范冰冰在片狀面膜前會先用乳狀面膜塗抹全臉，讓敷臉過程更滋潤。

▍4.使用片狀面膜：完成以上3個步驟後范冰冰才會使用片狀面膜。

▍5.洗臉後進行完整保養：敷完面膜范冰冰會用清水洗臉，順便把乳狀面膜洗掉，然後完整的使用化妝水、精華、乳液、乳霜、眼霜等保養品，才上床睡覺。

在 Instagram 查看這則貼文 Fan Bingbing 范冰冰（@bingbing_fan）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 4 日 上午 6:20 張貼

范冰冰敷面膜這5個步驟尤其推薦給乾性肌膚的人，嘗試過的網友紛紛表示「范冰冰敷面膜方法居然這麼好用」、「敷臉後塗保養品吸收好快」，但也有網友表示「事實證明我因為這樣爛臉了」、「油皮這樣死定了」，可見得這方法不是適合每個人，尤其如果肌膚不是非常乾燥的建議還是不要嘗試。

※延伸閱讀：

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：