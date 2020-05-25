520當天有許多名人紛紛曬另一半，有位從事體重管理產品代理商的美女老闆娘Jessie Lee，擁有漂亮臉蛋、178cm高挑身材，吸引26萬粉絲追隨，她也在這天灑狗糧，以大膽的姿勢抱住男友，且曬出比基尼辣照，隱約秀出三角洲刺青。

Jessie Lee20日透過社群平台發了一張照片，甜滋滋的寫下：「Let’s have some bad habits together,20200520」畫面中，她綁著高高的包頭，身穿白色短T和長褲，坐在白色的檯面上，雙手環抱住男友，男友也穿著同樣色系的情侶服，緊緊抱住Jessie的柳腰，兩人相視而笑，氣氛充滿愛的泡泡。

Jessie也在限時動態PO出兩人躺床的短影片，男友一手拿著手機，一邊親吻著她的額頭，雖然只拍到臉部，還是給人無限遐想空間。隔了一天，Jessie上傳一張比基尼辣照，只見她頭髮微濕，白色深U細肩帶裡面僅穿酒紅色的比基尼，大露渾圓的雙乳，三角泳褲由於是高衩設計，遮不住私密處的刺青，火辣的模樣讓網友看得直噴鼻血，「完美」、「太性感了」、「身材太辣了」