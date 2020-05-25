以「國光女神」走紅的正妹許薇安（Vivi Hsu）有著34E、24、34的魔鬼身材，本身是身高170cm的運動系美女，更連五官都超精緻，宛如真人洋娃娃，曾獲選《FHM》看板女郎冠軍，目前在IG上已吸引超過95萬粉絲喜愛。近日她大方發出火辣戲水照，讓粉絲全體陷入暴動。

近日，許薇安身穿一套橘色比基尼前往郊外度假，並發出背殺照誘惑大票粉絲，讓美背被細線交叉纏繞，大家看了紛紛回應：「求正面」、「這角度令人有瞎想....」等，而面對粉絲們的要求，她竟有求必應，隔天隨即曝光正面照，更寫下：「繼昨天的比基尼照，今天來你們要的正面照！」用渾圓白皙的美胸收服人心。

不論是擔任模特兒或活動主持都難不倒許薇安，她更曾出版寫真集《薇薇一笑》、《Red Alert》，每一本的尺度都走大膽狂野路線，今年也以公益名義推出2020寫真桌曆，展現人美心更美的魅力。

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