許多人染髮染久了，各種色調都嘗試過了，就會開始考慮要不要染回黑髮，但頭髮一旦染黑，就很難再染上其他顏色，所以令人陷入天人交戰。若你也在考慮染回黑髮，不妨考慮以下7點，若是答案大部分是肯定的，就不怕染了後悔，因為黑髮反而能讓你顏值提昇！

▍1.濃顏、淡顏中，屬於淡顏的長相，長相偏清秀、五官小而扁平。

▍2.髮色天生就偏黃，看起來髮質不好。

▍3.已經染髮很長一段時間，導致髮色上中下顏色難以染得均勻。

▍4.頭和肩膀的比例不協調，想讓頭看起來比較小。

▍5.想加強眼神，尤其是希望不化妝看起來也有精神

▍6.染過很多顏色，但都不適合自己。

▍7.頭髮受損嚴重，已經很毛燥、沒有光澤感。

染回黑髮後，髮質會看起來比染其他髮色來得好，但還是要注重護髮，每次洗頭後使用潤髮乳，每周至少使用一次髮膜，才能真正改善髮質，讓頭髮不再容易斷裂毛燥。

※延伸閱讀：

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：