李千那從《超級星光大道》出道，最近穿上古裝和施易男合作歌仔戲《孟婆客棧》，儼然是演歌雙棲的實力派藝人。忙於工作的同時，不忘透過社群平台分享生活點滴，近日她曬出一組工作穿搭照，纖細的體態讓人大呼不科學。

照片中，李千那綁著兩束辮子，身穿知名運動品牌的淺色上衣和運動短褲，由於衣服算短版，原本就已經會露出腹部，當她將雙手抬過頭部，衣服瞬間被拉更高，直接露出腰部曲線和平坦腹部，隱約可見結實馬甲線，加上一雙筆直的美腿，身材曲線相當優雅，找不到一絲贅肉，令網友驚呼連連：「千那怎能這麼瘦」、「鍛鍊有成」、「這個腿個這個肚子…好羨慕」還有人直呼：「簡直像未成年的小妹」成功釣到李千那回應：「未成年也太誇張」。

李千那身高172公分、體重僅48公斤，她曾透露每周都會運動4天，每次至少半個小時，慢跑、拳擊、飛輪、瑜伽都會鍛鍊，飲食部分不會刻意節食，每天早上會先喝杯低脂牛奶再運動，避開不油炸或是燒烤類的食物，晚餐則會特別選擇蔬菜類，並在6:00以前吃完。