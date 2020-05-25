51歲女星何如芸和王敏錡結婚16年，卻驚傳對方外遇偷吃，目前已開始打離婚官司，何如芸甚至還發布「不自殺聲明」震驚外界，頗讓人擔心。一起合作《炮仔聲》的演員丁寧，24日凌晨發了一篇千字長文力挺何如芸，開頭奉勸所有女人「千萬不要太懂事，不然你的人生會很多事。」

丁寧文中指出，「最近一個朋友打離婚官司，對方大陣仗的請了7位律師來坐鎮，我心裡想，這是有錢人的排場都這樣？還是有其他不能輸的原因？」而這位朋友便是何如芸，想到兩人一起拍戲時，她對劇本的專注力和要求完美的程度，丁寧總說根本可以考上醫學院，後來得知何如芸為了求子做了10次人工受孕，丁寧驚訝不已：「妳根本不是凡人！這樣的苦妳竟然撐得下去！」

丁寧語重心長地說：「每個女人都希望她的懂事能得到男人的愛，不過，那得看那個男人懂不懂事了，比悲傷更悲傷的事是，妳很懂事，對方卻喜歡不懂事的人（如果小三懂事還會變小三嗎？也許會，但就是很不像小三的小三）。」一語道破每段關係中，「能包容妳的不懂事的人才值得妳為他懂事」。

丁寧拿自己當例子，她提到和老公馬修吵架時，有次脫口而出：「就算我是錯的，難道你對我的愛不能包容我的錯嗎？」對方聽完瞬間閉嘴，「霎那間我覺得他變成一顆大樹籠罩著我，我很不懂事，但很幸福。」

丁寧想奉勸天底下所有的女人不要太懂事，「特別當那個男人或他家族的人跟你說『妳要懂事！』妳一定要轉頭就走，或是跟他們一根中指也行，要懂事，你先學會懂事再來跟老娘說，自己做不到的事，不要要求別人。」最後，她想鼓勵何如芸：「離開他，妳已經贏回妳的人生了，妳值得更好的人，不過離婚官司還是要打，每一個人都應該為他的作為付出代價的。加油，不怕，全台灣的女人都站在妳這邊，除了那一位不懂事的人。」

不久，何如芸也轉發此篇文，感動地說：「小寧兒......謝謝妳叫我不要害怕.....上帝！祢在嗎？」讓許多網友相當心疼，紛紛留言打氣，「上帝一直保守著良善的人」、「你值得擁有更美好的人生」、「我相信人欠你的，老天爺會還你。彼此祝福吧」。