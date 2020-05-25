新劇《The King：永遠的君主》最近在網路上引起極高的討論度，除了李敏鎬、金高銀這對高顏值CP的發展令人期待以外，劇中飾演擁有「最美女總理」之稱的鄭恩彩也成為穿搭話題的焦點。為了塑造女總理氣勢奪人的形象，鄭彩恩常以俐落的套裝、貴氣的配件霸氣亮相。

鄭彩恩在劇中先是手上拿著JIMMY CHOO春夏系列主打的VARENNE CLUTCH動物紋手拿包強勢登場，以一身全白俐落造型，配以充滿狂野的動物紋手拿包，展現剛柔並濟的自信風采；在發表演說時，則是穿上犀利的寶藍色套裝，搭配LOVE動物紋拼接高跟鞋，此款是總理在關鍵時刻的「戰鞋」，每一步都是力量的象徵，整體顯現幹練又充滿女性魅力，完美演繹JIMMY CHOO富有活力與彰顯自我的一面。

鄭恩彩在新劇《永遠的君主》中的穿搭也是話題焦點。（圖／品牌提供）

狂野的豹紋及斑馬紋相互融合，展現出誇張奪目的特色效果，釋放女人心中的野性一面。JIMMY CHOO 2020春夏系列在動物紋印花中大膽漫遊，作為本季品牌設計元素的DNA，一次又一次的拆解與融合，獵豹、斑馬和蛇紋的動物群被賦予了色彩，激發出活力，並以勇敢而意想不到的方式結合、堆疊，將人類與大自然交織在一起。這些為大眾所熟知的野性美，經過昇華變得更加新穎綺麗。

鄭恩彩在新劇《永遠的君主》中的穿搭也是話題焦點。（圖／品牌提供）