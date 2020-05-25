香奈兒今年為歡慶J12誕生二十周年，繼年初發表的黑白雙色J12 Paradoxe、全身透明藍寶石水晶J12 X-RAY之後，最近又發表一款全新概念的J12·20限量表，表圈與表盤上裝飾二十個香奈兒經典圖騰，以童趣塗鴉的手法融入香奈兒女士肖像、2.55包、山茶花、No.5香水、斜紋軟呢外套等，以20個經典圖騰歡慶I12二十周年，可愛指數破表。
香奈兒J12腕表於2000年正式上市以來，以簡約的黑與白詮釋經典，仍能不斷演進變化，展現萬種風情。J12·20限量表延續簡約黑白的經典，以趣味塗鴉蒐羅香奈兒二十個經典圖騰，更添趣味，形象廣告邀請中國超模雎曉雯展演詮釋，全球限量2020只，有33mm和38mm兩種尺寸可供選擇。
另有滿版塗鴉的琺瑯彩繪奢華版，表殼和表盤以白色或黑色抗磨精密陶瓷、18K白金打造，並鑲嵌20顆鑽石，限量編號只有5只。
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