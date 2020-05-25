今年夏天，Maje帶來從60年代美國攝影師 Slim Aarons攝影作品取材的限量系列，重現池畔派對的時尚奢華氣息。一切始於Slim Aarons拍攝的一張相片，相片中的幾位型男美女在藍綠色的泳池享受悠閒時光，光線和氣氛也散發出70年代加州的氛圍。

Judith Milgrom非常喜歡這張相片，因而設計出明信片風格的印花點綴洋裝、上衣、連身褲、oversize襯衫和緞面連身短褲。由八款獨家設計組成的限量系列讓人即時進入度假的感覺，遠離繁囂，更幻想自己穿上襯托古銅色肌膚的舒適設計，恣意享受奢華的時光和與好友聊天的樂趣，同時品嚐果味清新的雞尾酒。該系列由6/2起於專門店發售。

Maje帶來從60年代美國攝影師 Slim Aarons攝影作品取材的限量系列。（圖／品牌提供）

Maje是法國著名的設計師輕奢品牌，其簡約大膽的設計風格，融合法式巴黎時尚的女性魅力，每一款產品都融入了設計細節和個性，帶有獨特的華麗搖滾感。Maje 創意總監Judith Milgrom 女士憑藉天賦的時尚觸覺，一直擔任品牌設計師。以精緻脫俗著稱的Maje 務求為女士們提供品質優越、價格相宜及易於搭配的服裝系列。Maje 隸屬於輕奢品牌管理集團SMCP (Sandro、Maje及Claudie Pierlot) 。目前，集團三個品牌已共計在全球開設超過600家精品專賣店，在全亞洲就擁有超過180家店鋪。

Maje帶來從60年代美國攝影師 Slim Aarons攝影作品取材的限量系列。（圖／品牌提供）