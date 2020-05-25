為持續推動潭子、大雅、神岡等地區經濟發展，台中市政府盤點當地具有發展潛力的商店街，擬進一步規劃新商圈成立，盼提升地方經濟競爭力與發展。對此，房地產業者認為，郊區新商圈的設立有助提升地方生活機能與發展，但效益仍有其侷限，對房市拉抬效果有多大，則仍需視商圈未來的發展狀況而定。

中市府在潭雅神地區興建豐洲科技工業園區一期、台中加工出口區、中部科學園區等，成功帶動人口、就業市場快速成長，為使當地經濟更加活絡，台中市經發局擬進一步規劃新商圈成立。

台中市經發局長張峯源表示，依據台中市商店街區管理輔導自治條例，商圈成立應由同一商店街區內二分之一以上營利事業之公司行號及自願參加之住戶合計三十家以上組成。經盤點目前潭子區內以榮興街、潭子街及勝利路；大雅區則以當地信仰中心－永興宮及周圍街廓為考量，廟旁為大雅市場，隔街的學府路為大雅國中校區；神岡區則包括知名的潭雅神綠園道、萬興宮及鄰近公所的順濟宮等地點，為具有發展潛力的新商圈區域。

針對新設立商圈對當地房市的發展，台中品牌建商認為，近年來台中市重劃區土地水漲船高，自住買盤逐漸外溢至鄰近蛋白地區，並靠著聯外交通74號快速道路進入台中市區，倘若蛋白區出現新商圈，帶動日常生活機能便利性，對於當地房市發展可謂是一大利多。

不過，21世紀不動產七期河南加盟店經理沈政興則認為，潭雅神地區發展緩慢，若無新的產業進駐，或是重大交通建設帶動，是很難因為一個新商圈的設立，就產生多大的效益，況且，新商圈的發展需要數年時間，也許會因爲生活機能有所提升，進一步鞏固商圈周邊房價，但除非該商圈的規模夠大、發展極其成功，才可能對人口產生磁吸效應，否則外溢效果有限。