夏季最怕肌膚毛孔粗大、燥熱泛紅、上了底妝又怕脫妝出油！PAUL & JOE推出兩樣夏季必備好物，全新升級的妝前乳讓底妝更服貼更修飾毛孔，新品「橄欖水」讓夏日保養清涼降溫、平衡肌膚油水不泛油光！

▍夏季控油貼妝必備妝前 #小香檳

PAUL & JOE的妝前乳是許多人的妝前蜜糖，所以之前PAUL & JOE撤出台灣時讓許多人懊惱「沒有這罐妝前怎麼辦？」2020年夏季，「糖瓷防曬隔離乳」第五代升級版上市，因細膩的光澤妝感被暱稱為「小香檳」，運用高科技膠囊化紫外線吸收劑與透明UV粉末，提供最高的紫外線UVA & UVB寬效域防曬係數，但完全不會使隔離乳質地濃稠厚重，也沒有泛白不自然的問題。因其添加親膚性美容油加強了水感保濕的質地、與自然透亮的光澤感，毛孔隱形粉末修飾毛孔、抑制出油，後續的底妝更加服貼，整天維持明亮美麗的妝效！

第五代糖瓷防曬隔離乳推出兩款色號。（圖／邱映慈攝影）

第五代糖瓷防曬隔離乳很適合想要快速上妝的人，MODEL僅擦上「小香檳」再刷上蜜粉就有很好的修飾效果。（圖／邱映慈攝影）

▍夏季降溫濕敷首選 #橄欖水

「橄欖沁涼化妝水」暱稱為「橄欖水」，所含的橄欖多酚、維他命A、D、E天然護膚成分能深層滲透，活化呵護肌膚，恢復飽滿緊緻的健康光采。另添加橄欖葉精華與環狀胺基酸，能保水儲水、同時修復紫外線、電磁輻射等光污染對肌膚造成的傷害。薄荷萃取有自然沁涼感，能為肌膚降溫舒緩，在日曬、激烈運動、泡澡蒸氣後使用，降低因高溫而產生的不適與黏膩感，同時舒緩泛油狀況，使肌膚油水平衡、清爽平滑。

「橄欖水」質地清爽，使用時還有紓緩的清涼感，很適合夏天濕敷。（圖／邱映慈攝影）

質地水感保濕，於同系列的橄欖臉部精華油後使用，可形成柔軟光滑的高效保濕薄膜，長效滋潤，使肌膚飽滿緊緻、更富有完美彈性。

▍活動

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★獎品內容 ｜ PAUL & JOE小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/6/4

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