越來越多人重視內在的健康美麗，對於美白的追求，不再只是表面的死白，而是由內而外的透白感。牛爾老師今年夏天提出「體質養顏」美白新概念，認為肌膚由內向外白裡透光、白裡透亮，才是終極健康白！

牛爾老師特別在NARUKO創立10週年之際，提出「體質養顏」美白新概念，將經典的紅薏仁系列完美升級，研發出全新「紅薏仁健康美白系列」，集結超能美白東西軍，與黑色素正面對決！除了以衛福部核可的美白成分「西軍」傳明酸精準淨白、速攻黯沉色素之外，新添加漢方亮白「東軍」Puri-Six®六味臻白，從根本調理健康肌質，當整體膚況恢復元氣，自然飽滿又有光澤，再搭配多種保濕、嫩膚配方，同步加值勻亮，輕鬆養出免開美肌模式、自帶閃光的健康閃白肌！

新升級添加的核心成分Puri-Six®六味臻白，運用中醫的君(主藥)、臣(輔藥)、佐(預防副作用)、使(引藥) 處方原則，調配蘆根、甘草、當歸、丹蔘、山茱萸及枸杞根6種漢方植萃成分，作用於肌膚，以清、活、補三個路徑發揮淨化、養白、賦活、保濕效能，改善肌膚代謝不佳及營養不足問題，進而擊退色素沉澱、提升活力，實現均勻通透、紅潤亮澤的好氣色，深度散發健康自然光澤。

本次紅薏仁健康美白系列品項包含洗卸慕絲、洗面霜、化妝水、保濕乳、美白精華、晚安凍膜、雪白面膜，讓美白保養更全面、更完整，百元價即可入手有感保養系列，注重CP值的保養控一定不能錯過。

▍活動

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★獎品內容 ｜ NARUKO紅薏仁健康雪白化妝水*1

★公佈時間 ｜ 2020/6/4

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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