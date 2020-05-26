首先排除白羊女、獅子女，因為他們比較直接，喜歡就大膽就接觸，不遮掩，追到手也證明魅力大，沒什麼大不了。接著排除射手女、水瓶女、雙子女，因為他們比較隨性，感情講的是感覺，跟誰追誰無關，主要看心情。最後排除雙魚女、天秤女、天蠍女，因為他們是看喜歡程度，如果太喜歡了，也有可能去追。剩下最不可能倒追男生的是以下四個星座女！

▍1.摩羯女

摩羯座感情上比較被動，也比較遲鈍，有時候對方都已經表現得人盡皆知了他還沒有感覺到，所以實在沒有去倒追的天賦。而且摩羯座談戀愛一般都從朋友慢慢過渡到戀人，一點點了解徹底後才會和對方確定戀愛關係，所以摩羯更適合兩個人慢慢接觸後相互喜歡自然走到一起。像倒追這種困難的事，實在不適合摩羯，超過能力範圍。

▍2.巨蟹女

巨蟹女心思細膩，感情豐富，對方的一個風吹草動都能引得他思慮憂愁半天，甚至能從對方的一個皺眉想到了與他決裂、從此老死不相往來的悲慘結局，聯想能力實在太強。再加上巨蟹本身膽小，在感情裡總是小心翼翼，喜歡對方想讓他知道又極其害怕對方知道，總是在這種情緒中糾結、掙扎。前一秒還想自己勇敢一點，下一秒又覺得這樣太大膽不矜持會被對方看扁。最終有賊心沒賊膽，倒追的想法一直未能實現。

▍3.處女女

處女女高冷，傲嬌，在感情裡非常又比較被動，像倒追這種事情，他基本上想都不願意想。每當他稍微有這樣的念頭，就會被自己教訓一頓，提醒自己要時刻矜持不能衝動，保持高冷形象。不僅如此，還會告誡自己，如果對方喜歡自己就會主動來追，不喜歡的話追也沒有用，反倒失了面子。

▍4.金牛女

金牛女對待愛情謹慎保守，總是要經過深思熟慮才會和對方確定戀愛關係。遇到追他的人，他會不僅會看自己喜歡不喜歡，還要在內心考量對方是不是適合自己的人，值不值得。對於主動去追求這件事，金牛女也會非常謹慎，會考慮到兩個人的方方面面，最後權衡利弊，覺得勝算太小容易得不償失，最終主動放棄。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

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