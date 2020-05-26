現代人改善因睡眠不足、壓力過大、空氣汙染等多重因素，容易導致頭皮敏感、頭髮脆弱等問題，想要養髮絕對不只是顧好頭髮，頭皮也要一起保養才是解決根本問題。想要保養好頭皮和頭髮，又懶得去髮廊的人，其實可嘗試居家就能自己DIY的養護組，簡單幾個步驟就能讓髮根更蓬鬆，看起來更減齡又顯臉小！

▍1.洗髮後使用保養頭皮的養髮液

近年來因為空污、壓力問題，現代人落髮狀況也越來越常見，想要頭皮和頭髮更健康，只用潤髮乳或護髮乳絕對不夠。市面上有許多保養頭皮用的養髮液，洗髮後吹至8分乾，噴塗在頭皮上，並輕輕按摩，使用適合的養髮液可延緩頭皮老化，維持頭皮健康環境，變能夠連帶使頭髮更強韌健康。

MODEL示範產品為LUDEYA賦活精華養髮露，於頭皮分數條分線，將養髮露塗抹於頭皮上並用指腹按摩即可完成簡單頭皮保養。（圖／邱映慈攝影）

▍2.吹髮後在髮尾加強保養

若是染燙過的頭髮，往往有受損和毛躁的問題，這種狀況在髮尾會特別明顯，因此在吹乾頭髮後可塗抹適量髮油於髮尾，撫平毛躁，使髮絲呈現飽滿光澤，柔順富彈性。若是特別嚴重受損的頭髮，可在吹8分乾的時候就塗抹一點髮油，吹至全乾再視情況塗抹第二次，能讓髮尾更有光澤、不易斷裂。

吹乾頭髮後取適量髮油塗抹於髮尾，MODEL示範產品為摩洛哥黃金潤髮油，針對染燙、受損頭髮研發，可撫平毛躁，使髮絲呈現飽滿光澤。（圖／邱映慈攝影）

▍3.出門前使用頭皮噴霧遠離頭皮油位

台灣氣候潮濕，各地相對濕度動輒超過70、80％，許多消費者常感到頭皮悶熱及油膩，尤其是夏季時，頭皮「出油、多屑、搔癢」，就會造成許多人的困擾，使用乾洗髮粉又擔心會阻塞頭皮毛孔，這時可選擇沁涼、可維持頭皮清爽的頭皮噴霧，舒緩頭皮調控過多油脂，對抗扁塌髮，打造秀髮蓬鬆感。

就算是染燙後的頭髮，完整的做完居家保養，也能讓秀髮充滿光澤感，彷彿去過專業髮廊做過護髮。（圖／邱映慈攝影）

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