來自馬來西亞的23歲女星藍星蕾（Amber Na）以一張清純臉孔與34E、25、35惹火三圍走紅，多才多藝的她曾在2019年獲得亞大區25大女DJ，更是新加坡最佳女DJ排行榜亞軍，曾被譽為亞洲新一代全能女神。日前，藍星蕾與世界各地的穆斯林一起歡慶今年度的開齋節，並超有誠意附上絕美旗袍照，讓人看了全戀愛。

藍星蕾目前在台灣發展，時常可見她登上綜藝節目或外景節目的助理主持，她也熱愛在IG上分享生活點滴的她，恰巧上星期日（5/24）正是穆斯林的開齋節，她便在網上一同歡慶，更身穿傳統旗袍大展豐滿好身材，S型身材非常吸睛，她獻上祈禱並寫下：「Selamat Hari Raya to all Malaysian.誰也來自馬來西亞的嗎？」透露思鄉之情。

大馬女星藍星蕾穿上旗袍歡慶開齋節。（圖／IG@amberna_official）
大馬女星藍星蕾穿上旗袍歡慶開齋節。（圖／[email protected]_official）

藍星蕾天生雪白的膚色搭配水汪汪大眼，光是展露一個微笑就足以電暈一票男粉絲，這次穿上旗袍展現迷人曲線，果真引來網友們暴動留言：「美美的蕾蕾」、「身材好到引人遐想」、「人漂亮就是不一樣，穿啥都能carry!」等。

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