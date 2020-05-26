鄧紫棋在社群網站上分享了自己最近開始嘗試的護膚方式「七水法」，過去的他覺得化妝水在保養步驟中可有可無，但「七水法」打破了他這個成見，甚至還錄了影片表示「極力推薦大家抽空試試看」！

鄧紫棋過去保養習慣是像一般人一樣先用化妝水、再用精華、最後用乳霜這樣的步驟，但一直以來其實一直感受不到化妝水在保養中有什麼效果，但自從嘗試了「七水法」，鄧紫棋形容保養後有種「改變人生的效果」，肌膚更細緻滑嫩。

在 Instagram 查看這則貼文 G.E.M.鄧紫棋（@gem0816）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 18 日 上午 6:46 張貼

「七水法」簡單來說就是給皮膚7層的化妝水，鄧紫棋本身肌膚稍微有些敏感，因此推薦使用沒有酒精、沒有香料、沒有防腐劑、弱酸性的化妝水，步驟如下：

▍步驟1：洗臉後先用化妝水浸濕化妝棉，延著肌膚紋理輕輕擦拭，這個步驟是再次清潔肌膚。

▍步驟2：第一層化妝水吸收後，再用化妝水浸濕化妝棉，輕輕擦拭肌膚。

▍步驟3～6：把化妝水倒在掌心輕輕按壓在臉上補水，吸收後再按壓下一層，重複4次。

▍步驟7：把預先放在冰箱的化妝棉拿出來，以化妝水浸濕，敷在額頭、兩頰、下巴、脖子，收斂鎮定肌膚。

在 Instagram 查看這則貼文 G.E.M.鄧紫棋（@gem0816）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 14 日 上午 3:53 張貼

完成「七水法」後記得繼續上精華和乳霜，鄧紫棋再三保證效果非常好，這麼多年下來都覺得化妝水沒用，透過「七水法」才讓他發現化妝水的好用之處，雖然聽起來有點麻煩，但鄧紫棋表示親身體驗後真的覺得「七水法」的效果值得花這個時間，推薦大家可以試試看！

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