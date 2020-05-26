吳朋奉今日驚傳驟逝消息，生前他十分關注社會議題，並關心弱勢族群。11/2出生的他是重感情的天蠍座，從他多次在公開場合和得獎感言中感謝戲劇啟蒙老師周逸昌先生便可看出他重情義的個性。以下為12星座中重感情的星座前三名，若朋友中有這三個星座一定要好好珍惜他們！

▍1.天蠍座

很多人覺得天蠍座很強勢，就能在感情裡刀槍不入，但其實正好相反。正因為他們把感情看得太重，所以更容易被感情傷害，無論是友情或戀情。如果經歷被重視的人背叛或欺騙，天蠍座往往會輸得很慘，也會被傷得最深。

▍2.雙魚座

雙魚座的人忠於愛情，自己認定的感情就勢必會愛到底。所以雙魚座總是會經歷飛蛾撲火式的愛情，那怕明知可能會遍體鱗傷，還是會把所有真心放在這段感情中。

▍3.金牛座

金牛座的感情濃烈且真摯，但外表卻顯得過於冷靜，這是因為他們個性較為內斂的緣故。金牛座對重視的人非常包容和體貼，反而對自己太苛刻，以致於會因為自己把感情看得太重，而很容易受傷、受委屈。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

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