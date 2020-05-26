氣質出眾的英國凱特王妃（Kate Middleton, Duchess of Cambridge）常以高衣Q品味引發話題，凱特十分擅長把樸實的舊衣或平價品牌穿出不同的高級感，個性節儉卻氣場超強，讓她登上人民心目中的「0負評王妃」。近日，凱特與威廉王子經常透過視訊連線訪問各地人民，更在IG上曝光影片，又被發現她「舊衣重穿」啦！

在凱特王妃與威廉王子IG上最新貼出的影片中，兩人透過視訊陪伴護理之家的長輩們一起玩賓果遊戲，更逗趣早就準備了賓果開獎機，輪流抽出號碼與爺爺奶奶們線上連線開獎，過程歡樂逗趣，場面相當溫馨。

在 Instagram 查看這則貼文 Duke and Duchess of Cambridge（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 21 日 下午 2:31 張貼

凱特王妃就連現身視訊也是超認真打扮，她穿上英國品牌 L.K.Bennett「Madison」系列的大紅色連身裙，搭配上 Catherine Zoraida 的金色葉片垂吊式耳環點綴穿搭，細緻的點點設計看起來活潑不失氣質，但其實這件洋裝早在去年出席英國慈善杯馬球賽就曝光過，如今再度穿出依舊吸睛。

凱特王妃「舊衣重穿」玩視訊！一身紅節儉不失氣場。（圖／達志影像提供）