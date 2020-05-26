龍虎石斑富含膠原蛋白、EPA與DHA等多元營養。（萊爾富提供）

自煮料理商機帶動超商冷凍、鮮食商品銷售成長，因此萊爾富特別攜手中華民國全國漁會推出國產龍虎石斑，共同推廣優質國產龍虎石斑地產地消政策，將適合做為每日全家營養補給。

電視名廚黃景龍主廚示範「樹子清蒸龍虎斑」、「日式龍虎石斑石狩鍋」2道簡單易學的龍虎石斑家常海味料理，讓每日家庭餐桌上透過享受鮮美當令海味，食補養身、輕鬆照顧全家人的健康與元氣。萊爾富也祭出優惠活動 ，6月30日前於全台萊爾富門市購買龍虎石斑禮盒享特價699元（原價1080元）。

名廚黃景龍主廚表示，龍虎石斑是非常適合民眾在家烹調的健康食材，食魚有益健康，龍虎石斑富含膠原蛋白、EPA與DHA等多元營養，加上口感Q彈細嫩、容易消化吸收。漁業署與全國漁會共同推薦民眾平日三餐中宜多攝取，透過每日的「食補」防疫養生法，照顧全家人的健康。

萊爾富汪亦祥董事長表示，這次配合漁業署與全國漁會推廣優質國產龍虎石斑地產地消政策，共計採購1萬2000組，將於全台逾1400家萊爾富門市全面上架銷售，共同支持台灣養殖漁業盡一份心力。