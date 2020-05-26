台北101觀景台優惠又來了，繼去年國慶日至年底首推周一至周五平日限時101元優惠票價、今年1月2日至12月30平日憑證限時優惠300元後，5月28日至9月30日再加碼，周一至周日11時至15時，國人天天憑證皆享原價600元、特價150元，且1人可免費帶2位12歲以下兒童入場，等於540元兒童票全免，皆可透過導覽深度認識台灣。

台北101 89樓窗台上精選北北基24個知名景點，根據圖示就可觀賞景點。（台北101提供）

疫情趨緩，台北101趁此推出防疫旅遊，這次的亮點包含免排隊購票、嗶悠遊卡就可進場，確實做到零接觸；活動期間可上官網預約（www.taipei-101.com.tw），千坪空間每小時限制300位遊客入場，符合社交距離，讓親子可安全出遊；每天前600名送康青龍、功夫茶等手搖飲，醫護人員憑證可獲120元蝴蝶茶包。

台北101 89樓新增2個打卡點，可拍高空網美照。（台北101提供）

去年10月10日至12月30日台北101首次在早上9時至12時推出101元早鳥優惠；下午12時至17時2人同行1人免費，台北101總經理張振亞表示，過去10年有270萬國人到訪觀景台，約占全台民眾逾10％，去年第4季光是國人就超過20萬人次，今年目標全年度國人要達35萬人次，是歷年單年人數最高，也看好北北基、新竹以北有百萬潛在遊客市場。

台北101 89樓新增2個打卡點，可拍高空網美照。（@tang_bei提供）

疫情期間台北101來客少了很多，近期人潮慢慢回流，尤其是美食街近3周明顯人潮回流，張振亞認為疫情期間剛好可整理各場域。觀景台在3月16日起調整營業時間從9時至22時，改為11時至21時，活動期間每天15時前65歲以上的敬老票、身障的愛心票也是憑證每位150元，陪同者同享150元外，皆可享每人原價1200元、免排隊、升等快速通關的服務。

台北101 88樓風阻尼球觀賞區可一家大小一起觀賞。（台北101提供）

上觀景台，37秒從5樓到89樓，可參觀可5樓台灣專區、89樓室內觀景台、91樓戶外觀景台、88樓BAR88。目前預計第4季改裝5樓和89樓，未來89樓風阻尼球區要改升級成為劇院，張振亞說改裝後精彩值得期待。