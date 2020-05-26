藝人納豆2015年曾和林千又交往一年，期間女方鬧出「22K風波」聲名大噪，分手後納豆轉愛「國光女神」陳依依，穩交近三年感情穩定，最近還曬出戒指照放閃，被外界猜測可能好事近了。

納豆25日上傳他和陳依依的手，開心地寫道：「我送女友戒指，她也回送我了」原來納豆送女友一個金色戒指，沒想到對方用免洗筷塑膠套綁在他指頭上當回禮，小倆口可愛又甜蜜的互動，讓李千那、康茵茵都笑說：「真愛！」許多網友都被逗樂了，直呼：「浪漫死了啦」、「當塑膠做的」、「環保愛地球」，也被揣測是否求婚成功。

今年39歲的納豆，出道以來最知名的戀情就是5年前交往林千又，當時林千又因為發表一篇抱怨飲料店店員的文章，怒嗆「領22K不到，服務還那麼差！」引起眾多網友撻伐，當時納豆頻頻替女友緩頰，未料一年後因個性和生活習慣不合分手，恢復單身的林千又雖然緋聞不斷，但鬧出一連串負面新聞，慘被吳宗憲提前解約，退出演藝圈後成立「Paint 2ez」教畫畫，沒想到又爆出盜圖招生的爭議，對此，林千又承認個人疏忽未表明出處，感到十分抱歉，但也強調自己是基於教學的正當合理範圍使用，並無將素材圖片販賣使用，之後會更尊重智慧財產權。