中央流行疫情指揮中心今（26日）宣布「落實防疫 生活解封」， 6月7日起藝文、餐飲、休閒活動場所不受人數限制，台北101購物中心也「順時中」本月起陸續引進3家全新餐飲，其中，日本大阪人氣生吐司「嵜SAKImoto Bakery」預計7月進駐B1美食街，開設百貨首家、全台第2家分店。

台北101「青畑九號豆製所」紅豆餅，每個價格最低20元起跳。（台北101提供）

6月1日會先在4樓迎來有「火鍋界愛馬仕」美名的精品鍋物餐廳「食令．SHABU」，主打的101限定輕奢海陸套餐，原價2280元、優惠價2080元；A5日本鹿兒島和牛套餐，原價2680元、101獨家優惠價1880元。6月15日在B1引進新竹超人氣車輪餅、內餡超厚7公分的「青畑九號豆製所」，紅豆餅每個價格最低20元起跳。

台北101「嵜SAKImoto Bakery」外帶包裝吐司，每片80元至100元。（台北101提供）

「嵜SAKImoto Bakery」外帶包裝吐司每片80元至100元，集美自然吐司1斤140元、1.5斤200元，極生奶油吐司1斤160元、1.5斤230元、黑糖吐司1斤200元，果醬共15款，價格有280元或290元。