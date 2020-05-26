桃園市地政局今 (26)日首次在戶外辦理機場捷運A10站、中路與八德3地區區段徵收開發案土地標售，共17個標號，22筆土地。結果吸引25封標單搶標，其中 11個標號順利脫標，標出總價達31.1億元，標脫率達64.7%，足見投標者對後市頗有信心。本次標售土地每坪行情站穩3字頭，位於A10站中標號10的單價最高，以每坪37萬元標出，創下實價登錄以來區域新高價紀錄。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，本次標售僅有第13標號是商業區土地其餘土地皆為住宅區，最小面積從59.8坪到最大1,658.6坪，平均底標單價為29.5~52.5萬元間。

其中新鼻段233、235地號，是本次唯一釋出商業區土地，土地面積約1490.5坪，土地緊鄰綠帶走廊且近車站，地點位置佳，吸引2封標單搶標，總價以7億9889萬元得標，每坪單價約53.5萬元標脫，是此次標脫土地中總價最高的一筆。

觀察住宅區標脫情況，標號10(195地號)面積453.8坪，共吸引3封標單搶標，江怡慧指出，有趣的是該筆土地以總價168,168,688元標脫，果然也成功讓買家以「一路發」的氣勢拔得頭籌，一舉站上區域最高單價紀錄。江怡慧補充，由於座落位置佳，該筆土地不但與機捷山鼻站相鄰，也因近公園第4預定地、綠帶走廊，整體綠覆蓋率高，對未來在此購屋的民眾是一大優勢。

此外，本次標脫率達64.7%，江怡慧表示，桃園有交通、建設與人口成長、各項產業以及航空城計畫等利多，讓開發者極具信心且更為積極搶進，顯見桃園房市整體動能有加溫趨勢，才吸引投資者進場標地。

台灣房屋南崁中山直營店店長呂思賢則認為，A10站重劃區緊鄰山腳商圈與南山路三段一帶，近海湖坑口工業區，擁有不錯的就業市場，配合目前住宅區土地底標價格每坪在30-37萬，除了貼近市場行情外，也符合買家期待，更吸引不少在地建商聞風而來。

當地業者指出，相較大竹與南崁區的建地價格，A10站周邊的土地更具吸引力，以3字頭的行情以及商業區土地5字頭底價起標，更大幅降低建商取得土地的成本，換句話說，用一般住宅區的價格就能競標A10站商業區的土地，也為當地增添不少開發誘因，待未來重劃區啟動後，對在地工業區、機場等地的就業族群，更帶來更多購屋區域供選擇。